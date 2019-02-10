泰國正妹4個月甩肉30公斤！IG公開3招吸萬人朝聖「吃對比吃少更重要」

編輯／Ann 圖／翻攝自IG@maikoke

泰國正妹Maimai現在看起來和一般網美沒有區別，不過她曾經胖到85公斤，常常被笑稱是孕婦，因此洗心革面，在短短4個月之內成功甩去30公斤。對減肥很有心得的她，也不吝嗇在IG公開自己的甩肉經歷，吸引萬名粉絲膜拜學習。

#不需要少吃，要吃對

Maimai還提到，減肥過程中，沒有所謂的節食，只是學會選擇吃對的東西。因為即使是相同的卡路里食物，但食物的質量是不同的。來自劣質能量的食物，不會像來自清潔能源的食物那樣燃燒，選對食材才能瘦身。從菜單中來看，她選擇熱量較低的紫米飯，搭配營養價值高的鮭魚。

另外也選擇用低糖水果取代口腹之慾，調整飲食習慣並且多喝椰子水代替飲料。同時Maimai也提醒減肥的朋友們，絕對不要依靠減肥藥，飲食正確加上運動才能健康甩肉。

# 一張瑜伽墊

Maimai平常的運動相當簡單，只需要一張瑜伽墊或是小小的空間都能完成。她常常訓練腿部以及臀部線條，難怪甩肉的同時，身材曲線還是前凸後翹。

睡前運動包括，50個木板臀部運動、100個空氣自行車仰臥起坐、50個深蹲。

# 拒絕酒精、充足睡眠

在這4個月的減肥過程中，Maimai每天都會早睡早起，並且嚴格記錄自己的就寢時間，確保擁有足夠的睡眠，自然也就少了宵夜環節，再加上拒絕酒精，身體健康了許多。另外Maimai也會鼓勵粉絲，多想想減肥成功之後的美麗體態，就會增添動力。不過就算瘦不下來，心態還是要健康 。

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