一掃趕走暗沉疲憊！韓妞靠「除倦容蜜粉」拯救壞氣色

▲還在傻傻用單色蜜粉？韓妞的蜜粉選色也大有學問。（圖／品牌提供、翻instagram@soonsoo_makeup_skm）

記者曾怡嘉 / 台北報導

每次一沒睡好，隔天就面有菜色，但滑著韓妞的IG，怎麼每個人的臉都像在發光？她們除了底妝打得好，蜜粉更是她們隨身必帶的神器，輕輕一掃就能趕走捲容。

ETUDE HOUSE彩妝種類豐富，讓不同膚況、膚色的女生都能找到命定彩妝，2019年底妝再添新成員，推出出筆筆皆飾伸縮蜜粉修容刷，一筆成形，助你打造春天感的透亮妝容，綻放精緻的肌膚光感。

▲一體成型的設計，想要補妝超方便。



獨創的Powder In Stick概念，讓蜜粉和刷具合而為一。便利設計讓你在哪都可以補妝，即使隨身攜帶也不佔空間。伸縮蜜粉修容刷有著輕透質地，幫助底妝服貼不浮粉。無論是全臉定妝或是重點補妝，一刷就完成。

▲ETUDE HOUSE 筆筆皆飾伸縮蜜粉修容刷，6色，售價550元。

內含富有保濕感的礦物定妝粉末，和能對抗皮脂及汗水的多孔粉質，能降低使用蜜粉時的乾燥感及卡粉崩妝現象。針對不同膚況需求，推出六種不同顏色可挑選。

#1草莓粉

像是染上一層粉嫩光芒，讓肌膚看起來更明亮的草莓粉色。

#2 香蕉牛奶

接近肌膚底色的顏色，能讓底妝看起來自然透亮的香蕉牛奶色。

#3 薄荷綠

適合臉部肌膚容易泛紅的人，使肌膚看起來柔嫩無瑕的薄荷綠。

#4 香橙橘

刷在肌膚容易暗沉的部位(眼周或嘴角)，能讓肌膚瞬間提亮。

#5 透亮白

使肌膚平滑無瑕，如蜜粉界的吸油面紙。

#6 蜜桃光

粉質細緻、含有珠光質地，讓皮膚散發光澤的蜜桃光。

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