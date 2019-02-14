職場老鳥專用！面試當下「說自己有多好」已過時　5種方法讓你跳槽成功

▲想年後轉職，即便是職場老鳥也要注意面試細節。（圖／達志示意圖）

編輯／借借

比起6月新鮮人入職場的季節而言，農曆年後正是職場老鳥異動的熱絡期，跟新鮮人的面試方式不同，這類在職場上已有經驗、甚至已被初步推薦的面試，會比較輕鬆自然一點，然而若真想在新一年展開新局面，還是要有點「眉角」，盡說自己好的方法已經過時，說服別人才是重點。

▲有人推薦的面試過程應該比較輕鬆，但不要一昧說自己的「好」。（圖／Pexels）

基本概念先做功課

既然已經在職場打滾一陣子了，對於該公司的背景、文化等，要做功課或打聽一下，針對職務方面也要大略進行了解，包括公司產品、銷量、特色等等，看看官網跟粉絲頁，確認是否與你預期或主觀的看法不同，也能避免問出毫無概念的問題，像是樓管需不需要輪班等等。

給出對方需要你的理由

職場老手有時會犯的錯誤，就是過於自信，忘記站在企業的角度思考。通常這類應徵的職務會包括主管，有人面試日系飯店的客服主管，對於面試官的提問，總習慣說：「以前在我在美國的公司，會以這樣的方式處理。」「通常ＸＸ公司都會採取這樣的方法來回應。」完全忽略不同的企業文化，可能會有不同作法，說服力就會減低。

▲職場老鳥容易犯太過自信的錯誤。（圖／Pexels提供）

面試的前3分鐘最重要

有人說7秒鐘就能決定對方對你的印象，而面試需要「交談」，所以前3分鐘的態度事關重要，尤其你是職場老手。穩定、克服緊張是主要的兩種態度，面試時沒有什麼倒吃甘蔗的狀況，通常一開始砸鍋，後面就會不斷地偏下去，即便對於對方的問題要想一下，也好過急著回答。

不要膨風

對於之前公司的薪資、工作表現與想離職的原因，都該以「誠實為上策」的大前提為考量回答，尤其是已在職場上待過一陣子的有經驗者更是，公司的大概薪資、甚至是個人表現，多半能從其他管道就能打聽得到，而想離職的原因絕對有很多理由，多數都能據實以告，但批評前公司的話就免了吧。

▲面試時無論老鳥菜鳥，誠實回答問題為上策。（圖／Pexels）

提問不能太瞎

通常面試最後，對方都會說「你有沒有其他問題要了解？」這時最忌諱只問公司福利或轉調可能，其實這些都能打聽得到，何必讓主考官留下壞印象？