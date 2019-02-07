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台中貴婦才是真天龍！全台最賺錢百貨在這　一天吸金5千萬

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▲新光三越台中中港店外觀。（圖／翻攝自google maps）

▲新光三越台中中港店外觀。（圖／翻攝自google maps）

時尚中心／綜合報導

台北被許多網友笑稱「天龍國」，但其實全台最賺錢的百貨落腳在台中市，以單店來說，新光三越台中中港店營業額已連續8年笑傲全台，2018年業績達185.5億元，等同一天就做了5,000萬元業績，比第2名「台北101購物中心」要多上近40億元，顯示台中貴婦才是最狂。

2000年開業的新光三越台中中港店，就座落於台灣大道上，不但車流量多，也位於暱稱台中市精華區七期重劃區內，營運才3年整體營收就突破100億元，在台中未有娛樂與購物的全方面百貨中崛起，不但吸引台中當地人來消費，在沒有大型百貨的苗栗、彰化民眾也會光顧，而日式的貼心服務加上引進當地最新餐飲與話題店，也受到消費者長期捧場。

初期中港店剛落成，四周都還是一片田地，透過引進精品、小吃美食還有影城，除了滿足民眾消費習慣，還有育樂需求，周邊逐漸形成商圈，跟信義新天地A11一樣，員工透露：「是一種青蛙會跳上門也不奇怪的情況。」現在已成全台店王。

百貨全年業績第2名則是台灣地標「台北101」，坐擁多家精品大店，每年也舉辦相當奢華的珠寶腕錶大賞，吸引高端客與觀光客，在6樓的VIP室，更設下單天消費101萬元的門檻，每年仍有眾多VIP客不斷增長，現有1千多位的規模，去年業績也破歷史新高，近146億元。

而最會吸金百貨第3名則是台北SOGO忠孝館與復興館，去年業績各為132億元，此外包括台南新光三越西門店、高雄漢神巨蛋、台中大遠百、新竹遠東巨城、高雄統一夢時代購物中心等，都是1年營業額年破百億的吸金大店。

關鍵字：

百貨, 天龍國, 台中, 貴婦, 業績, 排名
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