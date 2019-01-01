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用顏色比例、引入光線「放大臥房」　5撇步新的一年在家就療癒

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▲小空間臥房佈置。（圖／翻攝pinterest）

▲小空間臥房佈置有撇步。（圖／翻攝pinterest，以下同）

編輯／借借

許多人都面對臥房空間不足的問題，堆積物品或塞滿收納的方式，只會讓居住在空間中的人感到越來越壓迫，家本來是一個能夠窩著、舒壓與療癒的地方，若你想改變自己的臥房「氣場」，就趁新的一年開始著手吧，在規劃過程中，5個撇步能幫你讓臥室更順眼。

▲小空間臥房佈置。（圖／翻攝pinterest）

▲採光是空間中重要的大事，不要用任何家具遮住寶貴光線。

露出全部的窗戶
不要為了要增加收納，而遮住窗戶。窗戶提供的自然光線，是非常重要的，整體臥室明亮才能將視覺效果放大，若窗戶太小，甚至還要考慮增加光線反射的效果，如把牆面塗白、安裝鏡子等，許多人為了置放收納櫃或安裝冷氣，犧牲窗戶照明空間，看起來是方便處置的做法，事實上犧牲的是自我情緒跟感受。

▲小空間臥房佈置。（圖／翻攝pinterest）

▲簡單的裝潢風格是小空間的首選。

省去複雜裝潢
繁複的花紋與裝飾，沒注意都出現在宮殿上嗎？小空間使用複雜的線條，只會讓眼睛看起來更擁擠，而且完全達不到想營造的華麗效果，除非有非常高段數的搭配，不然很容易淪落為「東施效顰」，只是在自我滿足而已，若真的很想要華麗感，建議在小面積的配件上使用就可，像燈台或床寢。

▲小空間臥房佈置。（圖／翻攝pinterest）

▲顏色按比例進行調整，大片統一的白色即便是雜物很多，整體感覺也會清爽。

顏色簡單
若是佈置的初學者，建議房間內的顏色盡量簡單，以達到清爽的空間感，選定3個你想要的顏色搭配，並使用較為溫型明亮的顏色作為主色，例如：白色比重60%、粉紅色比重20％、紫色比重10％，剩下的10％則是你想要放置的裝飾品上，鮮豔的多色彩。

▲小空間臥房佈置。（圖／翻攝pinterest）

▲即便是開放收納，也可以使用置物箱來置放複雜線條的物品。

使用封閉式收納
IKEA等家具用品商，會推出平價的收納架，多半都是採用開放式設計，建議可利用箱子或門板，變成隱藏式收納，用來放置顏色容易出現雜亂的物品，如衣服、飾品、禮物或捨不得丟的物品等等，兼具隱私跟看起來乾淨的效果，空間感覺自己也會更統整起來。

▲小空間臥房佈置。（圖／翻攝pinterest）

▲畫框與風格統一，就算擺再多裝飾品也很順眼。

統一風格的裝飾品
很多人夾了娃娃、買了帽子、扭了扭蛋之後，全部都放在櫃子上面「當裝飾」，反而會讓人覺得雜亂無章，建議使用顏色來進行分類，可以在夏天時放上藍色娃娃或是扭蛋公仔，冬天則放上紅色等暖色系，畫框也可以使用這方式來擺放。

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關鍵字：

生活, 居家, 小空間, 佈置, 裝飾, 房間, 光線
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