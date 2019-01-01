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泡熱水澡瘦身效果＝運動　這時候泡最好

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蒸氣室,烤箱,游泳,洗澡,泡澡（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲冬天許多人去度假泡溫泉放鬆身心。（圖／Pixabay，以下同）

編輯／借借

冬天許多民眾會泡熱水澡讓心情放鬆，或是到溫泉旅館度假，正在減肥的人也不妨多嘗試泡熱水澡，因為有英國研究指出，泡熱水澡所消耗的卡路里，幾乎跟步行所消耗的熱量相同，增加泡澡次數並搭配飲食控制，就能幫助身體瘦身，不用揮汗如雨，只要輕鬆泡個澡就行！

▲▼ 浴缸,泡澡,。（圖／免費圖庫pixabay）

▲泡澡有助於瘦身。

該研究表示，泡澡會讓血液循環變快，平均每小時可加速燃燒126卡的熱量，相當於步行25至30分鐘的路程，血液循環快能增加熱量燃燒，對於降低身體的血糖值有幫助，而且熱熱的蒸氣也能打開毛細孔，趁機敷臉保養還能讓皮膚變更好，一舉兩得。

▲▼ 浴缸,洗澡,泡澡,蓮蓬頭。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲最近連日陰雨，回家泡個澡是最方便與最療癒的辦法。

若想再加倍放鬆，建議可以在泡澡時使用一些沐浴鹽，或是一些精油，甚至點上香氛也可以，讓身體也趁泡澡時間療癒，讓身體保濕並加速新陳代謝。建議泡澡時間約莫在睡前1至2小時，因為泡澡會讓基礎體溫上升，在身體溫度下降時會引發睡意，讓睡眠狀態更好，但不建議泡澡完馬上就寢。

▲佛手柑,精油,香水,泡澡。（圖／翻攝自pixabay）

▲可輔助一些精油讓自己加倍放鬆。

雖然泡澡好處多多，但還是有相關事項要注意，如不要持續浸泡在熱水太久，感覺過熱或頭昏時就要立即起身，不要強逼自己硬要泡滿幾分鐘，建議最好泡5分鐘就起身休息5分鐘，交替動作也能達到熱量消耗的效果。

▲泡澡的好處。（圖／取自pixabay、pexels）

▲建議在睡前1、2個鐘頭前泡澡。

此外，不要在太飽或空腹、太累或剛做完運動的情況下泡澡，不然會容易暈眩、想吐、頭腦不清，甚至「休克」的機率也會提高，而活動與運動還是很重要的，把握冬季泡個暖暖的熱水澡，但該做的運動還是要進行。 

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關鍵字：

減肥, 減重, 塑身, 修身, 代謝, 泡澡, 熱水澡, 冬天
fashion.net

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