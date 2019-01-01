單身下午茶限定！「petit doux．微兜」雲朵小瓦帕甜點美翻

▲petit doux．微兜新甜點小瓦帕，外觀很療癒。（圖／金色三麥提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

金色三麥集團旗下法式餐酒館「petit doux．微兜」，近期將餐廳內的熱門甜點瓦帕系列，推出「單人模式」，即便想吃甜找不到姐妹也不用怕，一杯熱咖啡或精釀啤酒，搭配新推出的「小雲朵瓦帕」系列，滿滿水果就像漂浮在小雲朵上，靜靜品嚐或要炫耀打卡都很適合。

▲鮮草莓小雲朵瓦帕，滿滿的鮮草莓，漂浮著雲朵般的棉花糖，讓姊享受一個人飄飄然的香甜滋味。

以獨創瓦帕鬆餅成為不少女性下午茶愛店的微兜，觀察到隻身來店的女性需求，把原本可2至4人分享的瓦帕鬆餅尺寸，縮小至單人版，提供有時想靜靜享受小確幸的女性，更加甜蜜的選擇。

小雲朵瓦帕提供店內原本4款大人氣口味，包括蜂蜜杏桃、鮮草莓、威士忌香蕉以及鐵觀音珍奶，此外，新推出「天空之糖」口味，選用甜度低、養分高且富有礦物質，風靡歐美健康主義者的「椰糖」，另搭配新鮮莓果，作出輕爽微甜的風味，單盤售價220元至400元不等。

▲天空之糖瓦帕以風靡歐美健康主義者的椰糖研發，搭配新鮮莓果，為姊妹打造輕盈食感。

業者表示，2019／1／1起至1／31止，新上市期間推出小雲朵瓦帕套餐組，售價288元，除小瓦帕外可另搭配120元飲品。而「BLACK As Chocolate」切片蛋糕，也在店內提供全天候供應服務。

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