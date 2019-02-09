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朋友中有人在暗戀你嗎？　讓你突然「清醒」的單身測驗

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▲兩性示意圖（圖／翻攝自www.imdb.com）

▲有時候最成功的相處，來自原來的友誼。（圖／翻攝自www.imdb.com）

編輯／借借

雖然一相遇就相愛很美，但其實很多的成功戀情，都是從朋友中發展而來的，一直怨嘆找不到最適合的人，其實80%就在你最親近的朋友圈裡，有想過無意識的神經大條斷送了你的桃花嗎？讓這測驗提醒你，是否有人在身邊守護著。

▲愛情,感情,兩性。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲了解你喜好的朋友，是否被你的大條神經錯過？（圖／翻攝PAKUTASO）

好感級
對他而言，你與一般人不同，他有點喜歡你，但不是非你不可，正在觀望中。

1. 跟他相約，遲到很久都還是會在原地等待（但會不會罵人就不一定了）。
2. 傷心的時候，他多半都能跟你聊上幾小時的心事，多半都是用聽的。
3. 就算是他不感興趣的電影，也會硬著頭皮陪你去看。
4. 有時他難過，他會打給你，希望你安慰他。
5. 不會主動探你的私事，但不是完全沒興趣。

情侶,兩性,牽手,情人。（圖／Pixabay）

▲好像有點心動，但感覺要再看看。（圖／翻攝PAKUTASO）

喜歡你
喜歡上你了，這還用說嗎。

1. 生日時無論多遠，都會收到對方非簡訊的生日祝福。
2. 在單獨見面時，看得出對方有刻意打扮。
3. 其他朋友眼中，你們兩個的關係讓人感覺，要不就是超好死黨，不然就是很少聯絡，沒有中間值。
4. 有時他會想知道一些關於你的事，像是家人的關係等。
5. 你們會相視而笑。

▲兩性,男人,男女,工具人,交往,暖男,追求,友誼。（圖／翻攝自pixabay）

▲一起相處的氣氛是很重要的。（圖／翻攝PAKUTASO）

以上各5點符合4點，你身邊有這樣的人嗎？或是你腦中是否有一個固定人選來拿做測試呢？

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關鍵字：

兩性, 女性, 男性, 戀愛, 心靈, 成長, 愛情, 心理學
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