Uniqlo新品「軍裝外套」穿起來像囚服？三招教你搭對變潮男

編輯／Duke 圖／翻攝自Uniqlo官網、IG@lok666、Wear

自從愛馬仕前創意總監Christophe Lemaire宣佈加入Uniqlo，並擔任U系列的藝術總監後，每次推出的新品都讓人讚不絕口，也為Uniqlo的產品，注入了新的時尚感。

不過，近日推出的軍裝外套，卻被日本網友嘲笑說：「神似中山裝」、「穿起來像囚服」、「根本是毛澤東嘛」，只因設計了軍裝外套必備的口袋，而引發熱議。

引發熱議的正是這件軍裝外套，由Christophe Lemaire的創意團隊所設計，採用輕盈紮實的棉質，運用輕鬆自然的剪裁，達到舒適的效果。而下面就要來教大家3招如何穿得好看，才不會被笑是中山裝、囚服。

1.選擇寬鬆的長褲／短褲

褲子可以選擇跟上衣同色系，這樣能達到修身的效果，並適當的捲起褲管，露出腳踝，也是不錯的選擇。

2.外套不扣起來

這樣的穿法，有更好的發揮，因裡面可以多搭一件素T，或是搭配背心，都會有不錯的效果。

3.搭配帽子／長襪

帽子可以選擇棒球帽或是毛帽，而襪子推薦黑、白、灰、綠4個顏色，這兩樣搭配得宜的話，整體造型會大大加分的。

目前2019春夏的Uniqlo U系列，已經在網路商店及旗艦店開賣，而軍裝外套的售價為台幣2,490元、長褲售價為台幣1,290元、短褲售價為台幣990元，有興趣的朋友可以到明曜旗艦店與西門店購入哦。

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