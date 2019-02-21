fb ig video ETtoday search mobile

Uniqlo新品「軍裝外套」穿起來像囚服？三招教你搭對變潮男

> >

編輯／Duke　圖／翻攝自Uniqlo官網、IG@lok666、Wear

自從愛馬仕前創意總監Christophe Lemaire宣佈加入Uniqlo，並擔任U系列的藝術總監後，每次推出的新品都讓人讚不絕口，也為Uniqlo的產品，注入了新的時尚感。

不過，近日推出的軍裝外套，卻被日本網友嘲笑說：「神似中山裝」、「穿起來像囚服」、「根本是毛澤東嘛」，只因設計了軍裝外套必備的口袋，而引發熱議。

▲Uniqlo春夏新品。（圖／翻攝自Uniqlo官網）

引發熱議的正是這件軍裝外套，由Christophe Lemaire的創意團隊所設計，採用輕盈紮實的棉質，運用輕鬆自然的剪裁，達到舒適的效果。而下面就要來教大家3招如何穿得好看，才不會被笑是中山裝、囚服。

▲Uniqlo春夏新品。（圖／翻攝自Uniqlo官網）▲Uniqlo春夏新品。（圖／翻攝自Uniqlo官網）

1.選擇寬鬆的長褲／短褲

褲子可以選擇跟上衣同色系，這樣能達到修身的效果，並適當的捲起褲管，露出腳踝，也是不錯的選擇。

▲軍裝外套。（圖／翻攝自Uniqlo官網、IG@lok666、Wear）

2.外套不扣起來

這樣的穿法，有更好的發揮，因裡面可以多搭一件素T，或是搭配背心，都會有不錯的效果。

▲軍裝外套。（圖／翻攝自Uniqlo官網、IG@lok666、Wear）

3.搭配帽子／長襪

帽子可以選擇棒球帽或是毛帽，而襪子推薦黑、白、灰、綠4個顏色，這兩樣搭配得宜的話，整體造型會大大加分的。

▲軍裝外套。（圖／翻攝自Uniqlo官網、IG@lok666、Wear）

目前2019春夏的Uniqlo U系列，已經在網路商店及旗艦店開賣，而軍裝外套的售價為台幣2,490元、長褲售價為台幣1,290元、短褲售價為台幣990元，有興趣的朋友可以到明曜旗艦店與西門店購入哦。

▲Uniqlo春夏新品。（圖／翻攝自Uniqlo官網）▲Uniqlo春夏新品。（圖／翻攝自Uniqlo官網）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

Uniqlo, ChristopheLemaire, U系列, 春夏, 軍裝
fashion.net

熱門文章

香奈兒接班人Virginie Viard起底！老佛爺盛讚：她是我最重要的人

「老佛爺」卡爾拉格斐驚傳辭世　用半世紀把香奈兒、FENDI變夢幻逸品

卡爾拉格斐9大時尚金句　「流行是俗氣前的最後一哩路」

星・上妝／劉仁娜《觸及真心》扮萌呆女星　氣質淺眉掀話題

郭富城自曝缺點只有「4個字」　希望女兒長大這樣形容他

Lulu揪妹妹設計Swatch巨型錶　下個目標：摩托車

迪奧超完美快閃店開跑！曾之喬曝妝前打底小心機

男生到東京一定要朝聖10家店！全球僅7間的Nike、Supreme原價入手

HOT・Stuff／國際潮人全鎖定ZARA白靴　千元價位變身時尚「ㄎㄚ」

穿・著物／KENZO召喚「鳳凰」玩時尚　中西合璧耍潮

ET Fashion

推薦閱讀

IKEA絕版品出清千項商品5折起　雙人被套組不到1千元

男友閃邊！把閨蜜看得比情人重要的星座TOP3

天生有「暴怒體質」的星座Top 5 ！牡羊太過正義、處女痛恨豬隊友

童年零食「健素糖」最難吃　網：冬瓜糖你忘了嗎！ 米蘭直擊／蕭敬騰踩10公分高跟鞋朝聖GUCCI　「正常運作」微怕摔 英國皇室也有工作壓力！威廉王子公開心聲：「一般人無法克服它」 卡爾拉格斐54年前為FENDI設計的FF標誌　竟是這個意思！ 艾斯招牌火焰印鞋跟！航海王聯名Skechers想包下全系列 Uniqlo新品「軍裝外套」穿起來像囚服？三招教你搭對變潮男 倫敦／詹朴用服裝玩「偵探遊戲」　溫貞菱超興奮：他怎麼知道我喜歡

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面