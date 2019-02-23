妳適合「佛系男」還是「魔系男」？測內心真正想要的對象

所謂佛系男人原來是草食男的進階版，泰瑞莎實在很難想像，一個男人會佛系到什麼程度，上網查了才知道，真的就有這樣不食人間煙火的佛系男子，面對愛戀毫無反應竟然是現在的一種生活型態之一。

而魔系男人渾身充滿了魅力，很容易讓人主動的想進一步認識，但卻不知道此魔系男是否要定下來，所謂男人不壞女人不愛，我想這個「壞」說的就是這種抓不住的魅力吧！

而面對妳佛系男人及魔系男人，妳到底最適合哪一款？首先在心中默念一次問題，然後以直覺從五張牌中選一張。

1.隱者：偏佛系男，不是沒感覺只是寧缺毋濫

通常問感情相關選到隱者的人，很有可能目前喜歡上的對象並不是佛系男人，而對方也還沒想定下來，但並不是因為貪玩，而是在對方的心底層對感情是謹慎的，而這張牌也代表著，妳對於情感的態度，並不想只是找個陪伴，如果合不來也寧願一個人就好。

因此妳不適合那些不清楚自己要什麼的人，或是只是喜愛彰顯自己魅力的男人，適合妳的對象反倒是那些和妳相同想法，選擇寧缺毋濫的對象，如果妳目前單身，但想要有交往對象，那妳需要多給自己耐心與順其自然的心情，圖中在下雪的夜晚尋找方向的老人，已顯示著每跨出自己的舒適圈一步，才會愈來愈清晰自己所要，而不是在人群中迷失自己，這張牌是偏佛系的牌卡，也代表妳內心真正要的對象是屬於願意花時間了解自己的人。

2.權杖八：有點魔系，但貪玩不想被拘束

說這張牌是魔系嗎？其實有一點，當妳選到權杖八時，正是想要在目前生活中多學習和拓展視野的時候，因此妳很容易被幽默風趣，但又不定性的人所吸引，但這張牌並不是永久性的狀態，而是目前現況是如此，因此喜歡交朋友，又容易聊天的對象，在現階段就很適合妳。

權杖八是一張代表內在的進修，與外在的旅行含意的一張牌卡，因為內外都是旅行的心情，所以很容易對於新奇剛認識的人產生好感，但也容易失去新鮮度，所以就變成了都還只是嘗試的階段，沒辦法深度交往；但也有可能現在的妳也還沒準備好，所以太過認真嚴肅的對象，是不適合妳的，倒是帶點魔系特質的人，相處反而舒服愉快。

3.魔術師：魔系魅力無法擋

魔術師本身就是一張充滿創造力和幽默感的一張牌，他之可以成為魔術師，可以吸引眾人的目光，當然很有自己獨特的魅力所在，而妳對這樣才華洋溢、又幽默聰明的對象，是很有好感的，魔術師有時不在意承諾，重視的是一起相處時的愉快，這樣的人，妳hold的住嗎？

當然妳可以思考一下為什麼這樣的人，是吸引妳或適合妳的？很有可能這樣類型的人更容易了解妳的心思，而太過於木訥、不解風情的對象，妳很容易失去耐心，畢竟選到這張牌的人不喜歡自己傻傻的那一面，但也不喜歡遇到不善人際往來的傻瓜，而這樣幽默機靈的人，正合妳意。

4.女祭司：佛系境界最高階

女祭司是一張在感情層面非常被動的一張牌，每個人都會有想談戀愛的時候，但女祭司的特質就算想談戀愛，但真的要行動，可能是幾百年後，因為被動對她而言是最舒服安全的狀態，很有可能妳適合這樣的對象，有的人選到這張牌代表著對戀愛無感或是隱藏心思，但有的人選到這張牌卻代表著，她喜歡主動追求被動型的佛系男子。

但這樣的佛系對象，其實是非常專注於自己所喜愛的事物的，他們有種執著，一旦喜歡上某個人事物，就願意花時間有耐心的去了解，而外表是很難看的出來的，因為習慣內斂和隱藏自己的心意，有時要了解這樣的對象，自己真的要很有包容度和耐心啊！

5.倒吊人：還搞不清楚自己要什麼

當妳選到這張牌時，妳還不清楚到底自己適合佛系或是魔系的對象，圖中的倒掉人屬於正在混亂的思緒和迷茫的生命週期中，有時會有一些突如其來的想法，但隨著感覺來來去去，自己的心意和對某人的喜歡和感受也千變萬化，還抓不透自己的心思，那就不用急著確定自己到底適合什麼樣類型的人。

選到倒吊人時，不用給自己太早下定論，反而是適合多交朋友，去看每個人觀點不同之時，從不同的角度來看世界，會在這段期間學到許多過去沒有接觸到的，或是沒有想過的觀點，因此在這段期間將會有許多收穫，但最重要的是，妳心中對自己或是對感情的矛盾，也不是一時可以解開的，哪天妳對愛的執著不在，輕鬆以對時，反而知道自己要什麼了。

文／柯夢波丹 圖／泰瑞莎塔羅

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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