fb ig video ETtoday search mobile

妳適合「佛系男」還是「魔系男」？測內心真正想要的對象

> >

所謂佛系男人原來是草食男的進階版，泰瑞莎實在很難想像，一個男人會佛系到什麼程度，上網查了才知道，真的就有這樣不食人間煙火的佛系男子，面對愛戀毫無反應竟然是現在的一種生活型態之一。

而魔系男人渾身充滿了魅力，很容易讓人主動的想進一步認識，但卻不知道此魔系男是否要定下來，所謂男人不壞女人不愛，我想這個「壞」說的就是這種抓不住的魅力吧！

而面對妳佛系男人及魔系男人，妳到底最適合哪一款？首先在心中默念一次問題，然後以直覺從五張牌中選一張。

▲塔羅。（圖／泰瑞莎塔羅、unsplash）

1.隱者：偏佛系男，不是沒感覺只是寧缺毋濫

▲塔羅。（圖／泰瑞莎塔羅、unsplash）

通常問感情相關選到隱者的人，很有可能目前喜歡上的對象並不是佛系男人，而對方也還沒想定下來，但並不是因為貪玩，而是在對方的心底層對感情是謹慎的，而這張牌也代表著，妳對於情感的態度，並不想只是找個陪伴，如果合不來也寧願一個人就好。

因此妳不適合那些不清楚自己要什麼的人，或是只是喜愛彰顯自己魅力的男人，適合妳的對象反倒是那些和妳相同想法，選擇寧缺毋濫的對象，如果妳目前單身，但想要有交往對象，那妳需要多給自己耐心與順其自然的心情，圖中在下雪的夜晚尋找方向的老人，已顯示著每跨出自己的舒適圈一步，才會愈來愈清晰自己所要，而不是在人群中迷失自己，這張牌是偏佛系的牌卡，也代表妳內心真正要的對象是屬於願意花時間了解自己的人。

2.權杖八：有點魔系，但貪玩不想被拘束

▲塔羅。（圖／泰瑞莎塔羅、unsplash）

說這張牌是魔系嗎？其實有一點，當妳選到權杖八時，正是想要在目前生活中多學習和拓展視野的時候，因此妳很容易被幽默風趣，但又不定性的人所吸引，但這張牌並不是永久性的狀態，而是目前現況是如此，因此喜歡交朋友，又容易聊天的對象，在現階段就很適合妳。 

權杖八是一張代表內在的進修，與外在的旅行含意的一張牌卡，因為內外都是旅行的心情，所以很容易對於新奇剛認識的人產生好感，但也容易失去新鮮度，所以就變成了都還只是嘗試的階段，沒辦法深度交往；但也有可能現在的妳也還沒準備好，所以太過認真嚴肅的對象，是不適合妳的，倒是帶點魔系特質的人，相處反而舒服愉快。

3.魔術師：魔系魅力無法擋

▲塔羅。（圖／泰瑞莎塔羅、unsplash）

魔術師本身就是一張充滿創造力和幽默感的一張牌，他之可以成為魔術師，可以吸引眾人的目光，當然很有自己獨特的魅力所在，而妳對這樣才華洋溢、又幽默聰明的對象，是很有好感的，魔術師有時不在意承諾，重視的是一起相處時的愉快，這樣的人，妳hold的住嗎？

當然妳可以思考一下為什麼這樣的人，是吸引妳或適合妳的？很有可能這樣類型的人更容易了解妳的心思，而太過於木訥、不解風情的對象，妳很容易失去耐心，畢竟選到這張牌的人不喜歡自己傻傻的那一面，但也不喜歡遇到不善人際往來的傻瓜，而這樣幽默機靈的人，正合妳意。

4.女祭司：佛系境界最高階

▲塔羅 。（圖／翻攝自泰瑞莎塔羅）

女祭司是一張在感情層面非常被動的一張牌，每個人都會有想談戀愛的時候，但女祭司的特質就算想談戀愛，但真的要行動，可能是幾百年後，因為被動對她而言是最舒服安全的狀態，很有可能妳適合這樣的對象，有的人選到這張牌代表著對戀愛無感或是隱藏心思，但有的人選到這張牌卻代表著，她喜歡主動追求被動型的佛系男子。

但這樣的佛系對象，其實是非常專注於自己所喜愛的事物的，他們有種執著，一旦喜歡上某個人事物，就願意花時間有耐心的去了解，而外表是很難看的出來的，因為習慣內斂和隱藏自己的心意，有時要了解這樣的對象，自己真的要很有包容度和耐心啊！

5.倒吊人：還搞不清楚自己要什麼

▲塔羅。（圖／泰瑞莎塔羅、unsplash）

當妳選到這張牌時，妳還不清楚到底自己適合佛系或是魔系的對象，圖中的倒掉人屬於正在混亂的思緒和迷茫的生命週期中，有時會有一些突如其來的想法，但隨著感覺來來去去，自己的心意和對某人的喜歡和感受也千變萬化，還抓不透自己的心思，那就不用急著確定自己到底適合什麼樣類型的人。

選到倒吊人時，不用給自己太早下定論，反而是適合多交朋友，去看每個人觀點不同之時，從不同的角度來看世界，會在這段期間學到許多過去沒有接觸到的，或是沒有想過的觀點，因此在這段期間將會有許多收穫，但最重要的是，妳心中對自己或是對感情的矛盾，也不是一時可以解開的，哪天妳對愛的執著不在，輕鬆以對時，反而知道自己要什麼了。

文／柯夢波丹　圖／泰瑞莎塔羅

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
更多流行時尚資訊，盡在《柯夢波丹》

【延伸閱讀】

射手不偷吃才怪、雙魚太濫情...超神準解析「這些」星座的人最容易偷吃小三！

【COSMO塔羅測驗】解析妳的「職場桃花」開的好不好！
 

關鍵字：

柯夢, 愛情, 感情, 男人, 佛系, 魔系
fashion.net

熱門文章

米蘭直擊／GUCCI呼籲大家勇敢穿「做自己」　戴面具免害羞

米蘭直擊／卡爾拉格斐FENDI人生謝幕很逼淚　秀前10天仍監工

米蘭直擊／蕭敬騰踩10公分高跟鞋朝聖GUCCI

香奈兒接班人Virginie Viard起底！老佛爺盛讚：她是我最重要的人

卡爾拉格斐54年前為FENDI設計的FF標誌　竟是這個意思！

米蘭直擊／歐陽娜娜甜挺MONCLER　人氣不敵前Wanna One黄旼炫

星・上妝／劉仁娜《觸及真心》扮萌呆女星　氣質淺眉掀話題

郭富城自曝缺點只有「4個字」　希望女兒長大這樣形容他

Lulu揪妹妹設計Swatch巨型錶　下個目標：摩托車

嬌蘭「小燈泡」粉底掀話題　網：超美柔霧光、肌膚越抹越亮

ET Fashion

推薦閱讀

全球首座「瑪莉歐樂園」2020年登場　手刀買機票去冒險吃金幣吧～

JK羅琳：哈利跟妙麗才是天生一對！但在感情中，快樂比適合更重要

賴床有理！研究：女生大腦運作複雜，別逼她早起

女星IU獨家「快速入睡法」　網友實測：真的很管用！ 學會5種「超簡單」拍照姿勢吸讚數滿分　不用再傻傻比Ya了 邊緣人專用「單身燒肉店」進駐京站　一人就開桌300元起4／25登場 5點證明你處於「自殺式單身」　寧願魯到死，也懶得擴大交友圈 時尚老佛爺巴黎火化　愛貓、惡魔總編伴最後一程 水象星座如何突破低潮期？天蠍放下過往、雙魚重拾熱情 水瓶座超怪性格揭秘！適合遠距離戀愛、朋友永遠比自己重要

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面