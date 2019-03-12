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HOT・Stuff／V字包太美！　朴信惠＆高俊熙眼冒愛心搶曬包

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▲▼HOT Stuff。（圖／翻攝高俊熙IG、VALENTINO提供）

▲（左起）高俊熙、朴信惠都愛上VRING包。（圖／翻攝高俊熙、朴信惠IG）

記者張妤瑄／台北報導

南韓短髮女神都要背！VALENTINO（范倫鐵諾）配件從2019春夏起不再只有滿滿的鉚釘，充滿復古優雅感的VRING包款強勢登場，一推出就擄獲高俊熙、朴信惠的心，紅黑配色加上仿舊風格的V字金屬標誌，讓這款包初登場就有鮮明俐落的印象，也一改VALENTINO包款以往給人的既定形象。

▲▼ HOT Stuff。（圖／VALENTINO提供）

▲朴信惠最近換了多款VRING包在拿，還眼冒愛心介紹這款，表明是春夏最喜歡的款式。（圖／翻攝朴信惠IG）

朴信惠一周前受邀出席VALENTINO巴黎時裝周看秀，從機場時尚到看秀穿搭，她的手上不忘配上VRING系列包款，甚至直接表示：「春夏最滿意的就是這款。」

▲▼ HOT Stuff。（圖／VALENTINO提供）

▲朴信惠巴黎時裝周看秀時，配合穿搭拎裸膚色拼接象牙白款式。（圖／品牌提供）

朴信惠發自心底的「眼冒愛心」表情，讓人真的好奇這款包到底什麼來頭，且不只她愛，號稱南韓最正短髮女星的高俊熙，不久前也曬出同款包，笑得合不攏嘴還拍曬包小影片，非常滿意新鮮貨。

▲▼HOT Stuff。（圖／翻攝高俊熙IG）

▲▼HOT Stuff。（圖／翻攝高俊熙IG）

▲高俊熙也搶先曬了VRING紅黑款。（圖／翻攝高俊熙IG）

VRING系列是品牌設計總監Pierpaolo Piccioli推出的全新設計，重要的識別特徵：放在橢圓內的V Logo出自品牌歷史珍藏庫，有50年以上的歷史。此次換上古董黃銅飾面，復古又高貴，搭配柔和的包身線條與鮮明或柔美的色調，讓不同風格的女人都能透過這系列，展現屬於自我的特色。


▲2019春夏形象短片中，也能瞧見全新設計VRING的鏡頭。（影／品牌提供）

除南韓女星外，英國梅根王妃、台灣女星張鈞甯、香港女星佘詩曼、大陸女星唐嫣全都跟上VRING風潮。該系列有推出大、中、小型肩背包，以及迷你尺寸的馬鞍包，與大尺寸的托特包等，以全新來說一次推出眾多款式可供選擇。

▲▼ HOT Stuff。（圖／VALENTINO提供）

▲▼ HOT Stuff。（圖／VALENTINO提供）

▲▼ HOT Stuff。（圖／VALENTINO提供） ▲▼ HOT Stuff。（圖／VALENTINO提供）

▲▼ HOT Stuff。（圖／VALENTINO提供） ▲▼ HOT Stuff。（圖／VALENTINO提供）

▲（依序）潤娥逛書店也拿這咖，張鈞甯、佘詩曼、唐嫣、梅根王妃全都搶著曬新貨！（圖／品牌提供）

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配色上也很有誠意，除了明星加持的紅黑氣勢款外，也有全白、全紅、全黑、裸膚、棕褐等款，另有雙色款如肉桂色拼接象牙白、裸膚色拼接象牙白等，價格則介於新台幣4萬8,800元～10萬2,000元之間。

▲▼HOT Stuff。（圖／VALENTINO提供）

▲▼HOT Stuff。（圖／VALENTINO提供）

▲▼HOT Stuff。（圖／VALENTINO提供）

▲▼HOT Stuff。（圖／VALENTINO提供）

▲▼ HOT Stuff。（圖／VALENTINO提供）

▲VRING系列除有肩背包外，還有托特包、馬鞍包款式。（圖／品牌提供）

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