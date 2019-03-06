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佐佐木希激推「茶碗蒸」減重　營養師：一天一餐代替澱粉效果好

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▲▼佐佐木希茶碗蒸減重法。（圖／翻攝自IG、Pinterest）

▲即使當了媽媽，佐佐木希的臉蛋和身型依然維持少女姿態。（圖／翻攝自instagram@nozomisasaki_official、Pinterest）

編輯 / Amber

佐佐木希養胎不養肉，從懷孕到生產的體態維持之好，她愛吃也懂得吃，維持身材除了吃足營養食物，還靠一些小撇步。而女神的減重秘技就是吃茶碗蒸來控制糖分攝取，不僅取得容易，對身體也沒負擔。

▲▼佐佐木希茶碗蒸減重法。（圖／翻攝自IG、Pinterest）

春天腳步接近，即使氣溫仍低，但美美的春裝已來報到，為了展現最佳體態，減重計畫現在必須啟動！日前女神佐佐木希在採訪表示自己外食偏好茶碗蒸，不但能有飽足感，高蛋白質也能提供給身體足夠能量，有時半夜肚子餓，就是靠這味來解饞。

▲▼佐佐木希茶碗蒸減重法。（圖／翻攝自IG、Pinterest）

日本減重專科名醫工藤孝文也曾提出茶碗蒸減重法，這項國民美食製作簡單，材料上更可彈性調整，內含低熱量的雞胸肉、海鮮和蔬菜，整體而言營養價值高，是一款高蛋白質、低糖分的減重好選擇。

▲▼佐佐木希茶碗蒸減重法。（圖／翻攝自IG、Pinterest）

加料的茶碗蒸熱量約為150卡，沒有加料的熱量僅有70~90卡，茶碗蒸即使沒加料就很美味，工藤孝文表示這項美食不僅低卡、高蛋白，又能補充運動流失的鹽分，當作運動後的小點心也不賴。

▲▼佐佐木希茶碗蒸減重法。（圖／翻攝自IG、Pinterest）

醫師建議在用餐時先吃一個茶碗蒸墊肚子，若想要讓減重效果顯著，則建議將一天中的一餐換成茶碗蒸，很想減重的你，不妨試試看吧！

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關鍵字：

佐佐木希, 茶碗蒸, 減重
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