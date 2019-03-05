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不用再找代購！澳洲茱莉蔻降價超有感　降幅最高達36%

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▲▼jurlique全面調降價格超有感。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲茱莉蔻的護手霜和玫瑰精露，擁有許多忠實鐵粉追隨。

記者曾怡嘉 / 台北報導　圖 /翻攝自instagram@Jurlique、品牌提供

來自純淨南澳天然保養品牌Jurlique，以其高效的活性植萃保養能量，深受消費者支持喜愛，為達到全球價格平衡，總代理商台灣蜜納宣布自3月1日起全面調降定價，降幅最高達36%！

▲▼jurlique全面調降價格超有感。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲品牌花更多時間、成本，堅持採活機農耕法培育最豐沛純淨的植物。

Jurlique創辦人Dr. Jurgen Klein曾說〝因為要『製造』純淨的天然保養品是不可能的，所以我們『種植』它！，以天然高效的植萃配方，將品牌哲學「Seed to Skin種子到肌膚」灌注到蘊含活機菁植能量的產品中。

這回品牌捎來好消息，宣布產品線中，近8成商品調降售價，包含口碑暢銷的品牌經典商品：玫瑰護手霜、進化前導露、玫瑰活膚露、全能菁露、臻萃活顏極緻精華等多達86品項，降幅最高達30%以上。

同場加映 明星暢銷商品TOP 5

▲▼jurlique全面調降價格超有感。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

進化前導露150ml

有機栽種的藥蜀葵能幫助肌膚儲存大量水份、養份、及生長因子，有效立即保濕，再將滿滿活性成份滲透至肌底再返至肌表。

▲▼jurlique全面調降價格超有感。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

玫瑰活膚露100ml

蘊含來大馬士革玫瑰、千葉玫瑰與奧帕西玫瑰的豐富活肌能量，能夠提升肌膚光澤保濕，帶來水潤活力！

▲▼jurlique全面調降價格超有感。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

玫瑰護手霜 40ml / 125ml

添加珍貴活機法國玫瑰精油，蘊含萃取自薰衣草、金盞花、以及藥蜀葵的滋養活性能量，修護手部肌膚，帶來長效滋養潤澤。

▲▼jurlique全面調降價格超有感。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

活能再生發亮精華 50ml

蘊含讓肌膚澎潤有感的獨家紅花苜蓿萃取，微細分子瞬間吸收，直達肌底修護，有效提升肌膚保濕力。

▲▼jurlique全面調降價格超有感。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

臻萃活顏極緻精華 30ml

將5種活性能量深入肌底，並添加人蔘根及甘草根萃取，為熟齡肌膚全方位抗老，使肌膚重返細緻平滑。


 

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關鍵字：

茱莉蔻, 澳洲保養, jurlique
fashion.net

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