女孩的夢幻逸品！調入純真果香，Tiffany ＆ Co.第3瓶香水來了

▲一如以往的夢幻，調入些許果香顯得更加誘人了！（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

終於等到Tiffany & Co.第三瓶香水登場，「同名晶淬淡香水」同樣以Tiffany & Co.一如以往的鳶尾精萃為主軸，傳遞出更輕盈透亮的自然香氣，這款香氛就象徵著Tiffany女孩的另一種純真面貌。

先前推出的同名淡香精和同名晶鑽淡香精，皆以鳶尾花精萃為主調，最新推出的同名晶淬淡香水，如同被麝香、鳶尾精萃優雅包覆的精美花束，以黑醋栗、鮮綠柑橘及依蘭依蘭為主，添加些許玫瑰精油，讓花香與果香優雅共存。

此款全新香氛再度攜手世界知名調香師Daniela Andrier親手打造，透過她的精緻調製哲學，完美將趣味、女性、優雅及奢華四大元素融合，創造晶透鑽石般的細膩香氣。

瓶身設計取材於Tiffany & Co.經典的鑽石切割幾何線條，回歸晶透的瓶身與象徵Tiffany & Co.銀器的瓶頸，呈現出如鑽石般的透徹光澤，最後以經典的藍盒子包裝，將香水盛裝於其中，女生心目中的夢幻香水，即將又多了個新選擇。

Tiffany & Co. 同名晶淬淡香水30ml，售價2,380元/50ml，售價3,460元/100ml，售價4,320元。