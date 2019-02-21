賴床有理！研究：女生大腦運作複雜，需多睡20分鐘

▲長大才知道，睡到自然醒是多麼奢求的事。（圖／翻攝自Pinterest，以下同)

編輯/ Amber

最近大家常說安太歲，不如安太座，如果你錢不夠，倒是還有一個妙招。根據研究證實，女生比男生更需要睡眠，要心情好、不動不動就找你麻煩，就要讓她睡久一點，早上別急著挖她起床！

現代人生活忙碌，根本睡不滿8小時，有時候連6小時都是奢求。美國曾有研究指出，每天若睡不滿6小時，除了精神萎靡，黑眼圈掛滿臉之外，更有增加心血管疾病和肥胖風險的可能。夜晚是修復肌膚與身體功能的最好時刻，別輕忽睡眠不足，嚴重可能會衍生很多問題。

英國羅浮堡大學睡眠研究中心的科學家將210 名中年男性與女性當作範本研究，結果發現女性平均的睡眠時間比男性多20分鐘，原因不是因為女生貪睡，而是因為女性的大腦運作比起男性更複雜。

女生的腦袋長期處在多工狀態，腦袋總是同時想很多，並且處理很多事情，而大部分的男生較容易直線思考，又或是一次只能專心做一件事情，例如吃飯的時候就不想聊天，又或是看電視的時候無法一心二用。數據指出，白天用腦時間越多，大腦需要自我修復時間就更長。

人在深層睡眠中，大腦會把主要把負責思考記憶、語言等的皮質層從感官中脫離，讓大腦進入修復模式，所以我們可以把睡眠想成大腦的自我修復時間，若是時間允許，時間到了就該入睡，賴著不睡是在消耗大腦的功能，難怪每次睡不飽，反應總是會慢半拍了。

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