網：永遠買不完！Jo Malone「3月英倫系列」花草瓶身美到炸裂

▲Jo Malone 2019年新品都是話題，就是要你不能全身而退。

記者曾怡嘉 / 台北報導 圖 /翻攝自instagram@yannnv、hisandhersmag、thechicshopper



Jo Malone粉絲敲碗，每年春天推出的英倫系列總令人期待，以英國為發想，打造絕無僅有的限量系列。2019年以倫敦運河邊的野花野草作為靈感，調香師以五種香調完美詮釋出花草的俏皮模樣。

即將推出的三月限量「Wild Flowers & Weeds」系列，調香師共創造了五種香味，分別為柳樹與琥珀（Willow & Amber）、羽扇豆與廣藿香（Lupin & Patchouli）、杜松與雪松（Cade & Cedarwood）、鐵杉與佛手柑（Hemlock & Bergamot）、蕁麻與野生蓍草（Nettle & Wild Achillea）。

除了香味，瓶身才是2019年的最大賣點，設計延續花草主軸，將清新的花草圖案繪在瓶身，十分引人注目。瓶身也美到讓網友盛讚溫暖清新、讓人聯想到春天，並直言想要每瓶都收藏！

可能品牌也聽到這個聲音，這次特別推出兩瓶和五瓶一組的香氛禮盒，無論是自己收藏或是送給閨密都很適合。

Jo Malone London 三月英倫系列「Wild Flowers & Weeds」(3月1號上市)

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