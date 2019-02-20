fb ig video ETtoday search mobile

網：永遠買不完！Jo Malone「3月英倫系列」花草瓶身美到炸裂

> >

▲▼ jo malone3月英倫系列。（圖／翻攝自ig）

▲Jo Malone 2019年新品都是話題，就是要你不能全身而退。

記者曾怡嘉 / 台北報導　圖 /翻攝自instagram@yannnv、hisandhersmag、thechicshopper

Jo Malone粉絲敲碗，每年春天推出的英倫系列總令人期待，以英國為發想，打造絕無僅有的限量系列。2019年以倫敦運河邊的野花野草作為靈感，調香師以五種香調完美詮釋出花草的俏皮模樣。

▲▼ jo malone3月英倫系列。（圖／翻攝自ig）

即將推出的三月限量「Wild Flowers & Weeds」系列，調香師共創造了五種香味，分別為柳樹與琥珀（Willow & Amber）、羽扇豆與廣藿香（Lupin & Patchouli）、杜松與雪松（Cade & Cedarwood）、鐵杉與佛手柑（Hemlock & Bergamot）、蕁麻與野生蓍草（Nettle & Wild Achillea）。

▲▼ jo malone3月英倫系列。（圖／翻攝自ig）

除了香味，瓶身才是2019年的最大賣點，設計延續花草主軸，將清新的花草圖案繪在瓶身，十分引人注目。瓶身也美到讓網友盛讚溫暖清新、讓人聯想到春天，並直言想要每瓶都收藏！

▲▼ jo malone3月英倫系列。（圖／翻攝自ig）

可能品牌也聽到這個聲音，這次特別推出兩瓶和五瓶一組的香氛禮盒，無論是自己收藏或是送給閨密都很適合。

Jo Malone London 三月英倫系列「Wild Flowers & Weeds」(3月1號上市)

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

Jo Malone, 香水, 限量, 英倫系列
fashion.net

熱門文章

「老佛爺」卡爾拉格斐驚傳辭世　用半世紀把香奈兒、FENDI變夢幻逸品

卡爾拉格斐造型有公式　曾一年內減42公斤只為穿進DIOR西裝

卡爾拉格斐9大時尚金句　「流行是俗氣前的最後一哩路」

郭富城自曝缺點只有「4個字」　希望女兒長大這樣形容他

Lulu揪妹妹設計Swatch巨型錶　下個目標：摩托車

迪奧超完美快閃店開跑！曾之喬曝妝前打底小心機

LIFE・經典／天后蔡依林年夜飯也用這款　皇家哥本哈根百年唐草

男生到東京一定要朝聖10家店！全球僅7間的Nike、Supreme原價入手

HOT・Stuff／國際潮人全鎖定ZARA白靴　千元價位變身時尚「ㄎㄚ」

穿・著物／KENZO召喚「鳳凰」玩時尚　中西合璧耍潮

ET Fashion

推薦閱讀

8成的人不知道！研究：運動前一杯咖啡，能減輕痠痛疲勞

超神準分析！唇膏用成什麼形狀可以看個性　快來看看妳是哪一型

腰圍居然比頭圍小！BLACKPINK Rose的19吋螞蟻腰這樣來

內行人才懂！Jo Malone隱藏版好物，小旅行一包帶著走 別把彼此關係當作唯一！林依晨婚後更甜的4個愛情哲學 要告白就來YSL！情人節「花式撩妹」讓她點頭說YES 星・上妝／初老別怕！學宋慧喬「梅花養膚」　肌膚亮到會發光 依生日選命定款！Jo Malone推限量誕生石「瓶蓋」　讓香水閃閃發光 這「3類飲料」少喝！　不僅讓你越喝越渴、還有變胖疑慮 南韓男生票選「最愛女生穿搭」TOP5　男女美感真的差好大！

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面