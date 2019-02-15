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腰圍居然比頭圍小！BLACKPINK Rose的19吋螞蟻腰這樣來

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▲▼BLACKPINK Rose的19吋螞蟻腰這樣來。（圖／翻攝自IG、Youtube）

▲擔任主唱的Rose不管歌藝或是身材都沒話說。（圖／翻攝自instagram@roses_are_rosie、Youtube）

記者曾怡嘉 / 台北報導

根據調查，男生最愛女生微露肌膚穿搭，尤其露出腰部曲線最讓人難以抗拒，而BLACKPINK中的Rose擁有令人稱羨的19吋螞蟻腰，纖細到不可思議的線條，更成為南韓女子團體中的閃亮焦點。

▲▼BLACKPINK Rose的19吋螞蟻腰這樣來。（圖／翻攝自IG、Youtube）

究竟什麼是螞蟻腰？螞蟻腰雖不如先前的A4腰有實際數值可比對，但泛指有曲線的腰，腰部最細的地方還能小過頭圍。整體看起來不是骨感的瘦，而且還需有曲線美，而後泛稱小於20吋又具有線條的細腰。

▲▼BLACKPINK Rose的19吋螞蟻腰這樣來。（圖／翻攝自IG、Youtube）

藝人為了在螢光幕前維持最好狀態，私下可說是費了不少努力，而南韓女團BLACKPINK成員們的細腰一直是大家討論的焦點，其中以主唱Rose最具矚目，修長的身材搭上近乎完美的腰部線條，令人好奇她究竟是怎麼辦到的？

▲▼BLACKPINK Rose的19吋螞蟻腰這樣來。（圖／翻攝自IG、Youtube）

日前在南韓真人秀團綜中，由她本人解開這個疑惑，Rose分享她本身是個熱愛美食的吃貨，從不靠節食來維持身材，靠的是規律運動，節目中有秀出她的健身過程，她選擇能快速消耗熱量與燃脂的皮拉提斯，除了減重外 還能幫助鍛鍊核心和紓解壓力，年假吃太多女生們，現在開始動起來還不遲！

▲▼BLACKPINK Rose的19吋螞蟻腰這樣來。（圖／翻攝自IG、Youtube）

女明星練出螞蟻腰3原則

1.選擇高強度運動消耗熱量，強化腹部肌肉
2.避免吃精緻澱粉，少量多餐
3.經常保持腹部用力的狀態

關鍵字：

瘦身, 運動, 螞蟻腰, BLACKPINK
fashion.net

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