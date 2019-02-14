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別把彼此關係當作唯一！林依晨婚後更甜的4個愛情哲學

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▲▼林依晨愛情哲學。（圖／翻攝自IG）

▲婚後仍能維持愛情熱度，需要兩個人一起維繫努力。（圖／翻攝自instagram@linyichen.ariellin，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

女神林依晨結婚已屆滿4年，長時間和老公相隔兩地，婚姻依舊甜蜜，日前小夫妻一起去溫哥華遊玩，她更是罕見的放了和老公的放閃照，即使只有背影仍可感受婚姻熱度，忙於工作的兩人究竟是如何經營感情，令大家充滿好奇。

▲▼林依晨愛情哲學。（圖／翻攝自IG）

1.收起一半的自己

還記得林依晨新婚時，曾在微博分享過夫妻相處之道：「在婚姻之中，兩人都要肯收起一些些的自己，才能成就一個美滿幸福的家庭，得到的愉悅、平靜與滿足感，也會大於你們願意放下的自我。」

▲▼林依晨愛情哲學。（圖／翻攝自IG）

2.清楚彼此的時間

她曾說過和老公必要時才會手機聯絡，即使戀愛時也沒有一天到晚噓寒問暖，原因在於彼此很清楚對方的工作和休息時間。這並不代表不關心對方，而是在兩人都方便的時間相處，這樣的質量更高。她也提到不會每天逼老公說愛她或一定要送禮物，她認為浪漫的事留給適合的日子，才能讓那些回憶更特別。

▲▼林依晨愛情哲學。（圖／翻攝自IG）

3.用幸福眼光看世界

因為兩人工作都忙碌，如果時間允許，他們會盡可能陪伴在對方身旁，一起出席活動，更了解對方的生活與朋友圈。努力找出事業和家庭共存的最大值，婚前的她個性比較不服輸，對任何事總是抱著征服心態，婚後的她變得更懂得珍惜當下，因為最珍貴的東西往往都是看不到的。

▲▼林依晨愛情哲學。（圖／翻攝自IG）

4.擁有自己的興趣

專注事業也經營婚姻，她也不會忘了自己，因為工作常接觸到不同領域，她知道該擁有自己的興趣，像是最近很著迷於極限運動和園藝。她說豐富的自我絕對是兩人感情走下去的關鍵，不要把彼此的關係當作生活唯一支柱，這樣會讓雙方壓力都很大，即便是結婚也要保留點個人空間。

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關鍵字：

林依晨, 愛情, 婚姻
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