超神準分析！唇膏用成什麼形狀可以看個性　快來看看妳是哪一型

▲使用唇膏習慣是騙不了人的，看看你的唇膏是什麼形狀吧！（圖／翻攝自Pinterest，以下同）

文 / Amber

翻翻化妝包中的唇膏，是什麼形狀呢？根據國外研究，原來從唇膏的使用形狀可以測出潛在性格，以下整理出5種唇膏形狀來分析你的性格特徵，快來看看你是哪一型！

#1針筒型唇膏

別具一格的針筒形狀，顯示你開訪不受拘束的個性，相當討人喜歡。不屬於平常的使用唇膏方式，反倒是以唇刷往兩側刷取，代表你善於看臉色，知道什麼該說、什麼不該說，有比一般人機智的臨場反應，不過愛情方面總是太容易為別人著想，而忘了自己。

#2平坦型唇膏

唇膏用久了就變成平平的形狀，代表你為人處事小心謹慎，不擅於和別人爭論，如果吃虧了就摸摸鼻子算了，這點常讓身邊朋友為你打抱不平，希望你能在適時表達自己看法，財不會吃虧。

#3子彈型唇膏

把唇膏用成子彈形狀，通常別人不是很喜歡，就是討厭你。不過你擁有充足的自信，並不會太在乎別人怎麼想你，即使有誤會你也懶得去解釋。你重視家人和友情，若是身邊的人被欺負，你絕不會坐視不管。



#4不變型唇膏

唇膏用久了依然始終如一，代表你不喜歡打破原則，你是大家眼裡的乖寶寶。超在意別人看法也害怕傷害別人，同理心強懂得替人著想，不過心思過於敏感，凡事不要想太多，心裡有事就找親近的朋友疏通，不要總是悶在心裡。



#5凹凹型唇膏

你喜歡新奇的人事物，對身邊的事情總是感到熱情，行動力非常高。你是團體中最亮眼的人，舉手投足都是大家注目的焦點。好勝心強、為了想要達成的事情會不計代價的完成，要強化自己的耐心，做事容易虎頭蛇尾、草草收場。

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