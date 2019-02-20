嬌蘭「小燈泡」粉底掀話題　網：超美柔霧光、肌膚越抹越亮！

▲酷似燈泡形狀的可愛瓶身，被網友暱稱為小燈泡粉底。（圖／品牌提供、記者曾怡嘉攝，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

嬌蘭推出重量級粉底液，清透且遮瑕，又兼具保養功能，可說是集完美於一身。粉底外型更找來知名設計師Mathieu Lehanneur打造，瓶身的特殊設計有種微妙的平衡，和粉底訴求的裸光純粹相呼應。

嬌蘭幾乎推翻先前的粉底液模式，最新推出的亮顏裸光純粹粉底液，內有97%配方來自天然成分，包括礦物顏料及海洋與植物活性原物料。剩下的3%人工成分則經過精心挑選，幫助維持底妝的舒適感受與長效持久度。

好的底妝產品應該讓人完全忘了自己有上妝，肌膚應該看起來越自然越好，並且不感到負擔。「亮顏裸光純萃粉底液」擁有易於上妝的絲滑質地，且可層疊的遮瑕效果，想要輕薄或是遮瑕皆可隨心所欲。一次推出30種色號，讓每個女生都能找到最貼近自己膚色的產品。

這次全新粉底的瓶身設計也大有來頭，世界知名設計師Mathieu Lehanneur提出二元的瓶身構想，他表示我採用自由、不受拘束的形式，像細胞結合一般，組合兩種元素。此外瓶象徵靜止的懸浮物，猶如平衡的微妙藝術。

隨著粉底推出的「天然竹炭無痕粉底刷」，能加乘上妝完美效果，伸縮式的竹碳刷毛粉刷，好攜帶且收納方便，使用後仍可保持乾淨與清爽，粉刷不僅能乾濕兩用、敏感肌更適用。

亮顏裸光純萃粉底液（10色），30ml，售價2,350元。

天然竹炭無痕粉底刷，售價2,000元。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App