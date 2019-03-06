「真女神」林青霞這舉動超暖！知名妝髮師：和她工作就像做夢般

▲64歲林青霞狀態極好，本人親切絲毫沒明星架子。（圖／記者林映妤攝）

記者曾怡嘉 / 台北報導 圖 /翻攝吳依霖、劉培華臉書

相隔29年，女神林青霞出席經典電影「滾滾紅塵」數位修復版首映會，依舊明豔動人。64歲的她，顏值當然不在話下，而當天幕後的美麗推手劉培華和吳依霖大師，活動結束後兩人更不約而同在臉書分享和女神近距離接觸的心得，讓網友大讚暖爆了！

髮型師吳依霖在臉書分享，在歐洲接到了這份工作邀約，想到要和女神林青霞一起工作，幾天下來嚴重失眠，回到台灣更有股極大壓力。直到見面那刻，迎接她的是女神滿臉笑容地叫著她的名字，吳依霖心裡緊張傻笑，居然連怎麼稱呼都不會了。

她分享，一起工作到凌晨12點多，林青霞對她的友善沒停過，直到要離開時還摟著她的肩膀說：明天就麻煩妳了，直到首映會當天，她依然緊張且手直發抖，但林青霞小姐的優雅親切，像姐姐般的和工作人員話家常，關心著大家一整天沒吃飯。直到晚上10點多工作結束，還跟工作人員一一握手致謝道別。

彩妝師劉培華也在臉書這麼寫著：「一連著兩天都跟女神近距離的接觸，我好像在做夢一樣.還被女神稱讚我的底妝好，女神還說她有習慣的畫眉方式⋯如果我化的她不習慣她就自己畫叫我不要不開心，結果一畫完她就說她喜歡我幫她畫的眉型哇哇⋯我的天啊！」

而網友則紛紛回應：「林青霞狀態好棒，妝髮把清新氣質都烘托出來了」、「覺得羨慕！」、「天吶！是青霞！」、「她還是那麼美」，也有人說女神素顏或化妝都氣質非凡，以前年代的巨星不用P圖才是真女神，更多人誇這樣的態度才是巨星風範。

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