fb ig video ETtoday search mobile

這「3類食物」別碰！穆熙妍管住嘴，年後成功甩肉2kg

> >

▲▼穆熙妍瘦身秘訣公開。（圖／翻攝自FB）

▲穆熙妍瘦身飲食有一套，憑藉毅力擁有模特兒般好身段。（圖／翻攝自穆熙妍FB，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

穆熙妍身材保養得宜，日前她在《小紅書》分享減重秘訣，有句話說腹肌是在廚房練出來的，減肥還是靠飲食為主，就像她先前提的「三分練七分吃」，瘦身沒有捷徑，管得住嘴就能成功一半。

▲▼穆熙妍瘦身秘訣公開。（圖／翻攝自FB）

春天要來了，又是露肉的季節，她分享減肥期的核心概念就是將碳水和動物性脂肪分開吃，減重時不能碰的食物有以下三類。

▲▼穆熙妍瘦身秘訣公開。（圖／翻攝自FB）

零食類：
薯片、巧克力和冰淇淋，精緻加工類食物也不行，像是蛋糕，火鍋內的丸類、餃類都是禁忌。

脂肪類：
炸雞、炸蝦，任何裹了麵衣，油炸過的都不行，先炸再滷或烤也包含在內。辣油、麻油、豬油、奶油也都不能碰，烹調以蒸煮為主，建議多用橄欖油。不要吃起司，調味醬料像是芝麻醬、花生醬和沙茶醬得避免。

含糖類：

所有含糖飲料都不能喝，所有甜點都禁止，像是奶茶、拿鐵，果汁、蜂蜜、黑糖、果醬和奶酥都是糖分，減重期間只能喝水、無糖茶飲和咖啡。

▲▼穆熙妍瘦身秘訣公開。（圖／翻攝自FB）

為了有效控制體重，穆熙妍呼籲以下三件事一定得天天做，減重才能看得出成效。

每天量體重

每天上體重機是必要的，每天的數字起伏很正常，只要整體曲線往下掉就可以。

一天喝2000cc水

喝水能促進代謝，水量一定要充足，若是無法喝沒味道的水 可以加入檸檬或是茶包，只要沒有加糖就行。

▲▼穆熙妍瘦身秘訣公開。（圖／翻攝自FB）

有氧運動頻率高

一周運動3~5次以上的有氧運動，每次運動要40分鐘，無論是快走、慢跑、踏步機都可以， 運動後要伸展，只要體脂降下來，腹肌也會變得明顯些。

不要熬夜

充足睡眠會促進新陳代謝，睡不飽不會瘦，最好也不要喝酒。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

穆熙妍, 減重, 飲食
fashion.net

熱門文章

巴黎時裝周／DIOR換上英倫風　仙氣Angelababy PK 乖巧秀智

米蘭直擊／MONCLER潮流天才藤原浩　端出閃電牌「暗黑皮卡丘」

米蘭直擊／照了「縮小燈」！寶格麗手袋變迷你　還能變腰包太生火

台北久違的500人大秀！徐曉晰捧場DOUCHANGLEE　趁機放鬆

王陽明寵妻無極限　老婆喜歡的雅典錶「通通包起來」!

穿襯衫打球帥爆全場！　禾浩辰向「男神」放話：等我

星・上妝／李棟旭代言香奈兒BOY彩妝　教你3招無痕變帥

HOT・Stuff／梅根「養胎鞋」爆紅　年度必買

美哭網友！日本最新「彩色眼線」登熱搜，未上市先轟動

米蘭直擊／GUCCI呼籲大家勇敢穿「做自己」　戴面具免害羞

ET Fashion

推薦閱讀

比「我愛你」更重要！　治療師公開幸福伴侶最常講的10句話

想要免費搭飛機一整年？　美航空開條件：先刪光IG照片

會賴床的人其實超細心　從每天起床習慣就能看出性格

12星座「水星逆行」如何破解！天蠍留意工作衝突、雙魚桃花上升 黑糖珍奶稱霸手搖界！10大超好喝飲料店，你都集滿了嗎？ 叫男友別再剪了！女孩最不喜歡孔劉、朴寶劍的髮型　沒整理像宅男 別期待會有人來拯救你　過了25歲不要浪費時間在乎這6件事 蜜桃臀才是王道！IG健身女王Anllela公開練臀菜單+飲食秘訣 想存錢就要做到這7項！少喝手搖、化妝品買太多就會變成浪費 周二出生「注定變萬人迷」　生日是星期幾，透露你的感情風格

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面