這「3類食物」別碰！穆熙妍管住嘴，年後成功甩肉2kg

▲穆熙妍瘦身飲食有一套，憑藉毅力擁有模特兒般好身段。（圖／翻攝自穆熙妍FB，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

穆熙妍身材保養得宜，日前她在《小紅書》分享減重秘訣，有句話說腹肌是在廚房練出來的，減肥還是靠飲食為主，就像她先前提的「三分練七分吃」，瘦身沒有捷徑，管得住嘴就能成功一半。

春天要來了，又是露肉的季節，她分享減肥期的核心概念就是將碳水和動物性脂肪分開吃，減重時不能碰的食物有以下三類。

零食類：

薯片、巧克力和冰淇淋，精緻加工類食物也不行，像是蛋糕，火鍋內的丸類、餃類都是禁忌。

脂肪類：

炸雞、炸蝦，任何裹了麵衣，油炸過的都不行，先炸再滷或烤也包含在內。辣油、麻油、豬油、奶油也都不能碰，烹調以蒸煮為主，建議多用橄欖油。不要吃起司，調味醬料像是芝麻醬、花生醬和沙茶醬得避免。

含糖類：

所有含糖飲料都不能喝，所有甜點都禁止，像是奶茶、拿鐵，果汁、蜂蜜、黑糖、果醬和奶酥都是糖分，減重期間只能喝水、無糖茶飲和咖啡。

為了有效控制體重，穆熙妍呼籲以下三件事一定得天天做，減重才能看得出成效。

每天量體重

每天上體重機是必要的，每天的數字起伏很正常，只要整體曲線往下掉就可以。

一天喝2000cc水

喝水能促進代謝，水量一定要充足，若是無法喝沒味道的水 可以加入檸檬或是茶包，只要沒有加糖就行。

有氧運動頻率高

一周運動3~5次以上的有氧運動，每次運動要40分鐘，無論是快走、慢跑、踏步機都可以， 運動後要伸展，只要體脂降下來，腹肌也會變得明顯些。

不要熬夜

充足睡眠會促進新陳代謝，睡不飽不會瘦，最好也不要喝酒。

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