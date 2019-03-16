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從模特兒到女一　帶你認識小美林映唯的仙氣魅力

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林映唯或許真的很適合叫做小美，她不笑時看起來特別冷艷，笑起來時卻結合了性感和清純，如果美麗是種標準，那麼她當之無愧地可以做為一種範本，但這個熱情的女孩子不只有美而已，更多的是與生俱來的好品味。

很多人一開始認識她是在雜誌、廣告和MV裡，世新廣電畢業後成為全職模特兒，對著鎂光燈拍著拍著，她開始對表演產生興趣，近年著眼戲劇，在公視新創電影《濁流》裡亮眼登場受到關注後，電影《有一種喜歡》、最近的古裝電視電影《疑霧公堂》、或是改編自肆一小說的《可不可以，你也剛好喜歡我》都能看到小美的身影。

從模特兒轉型成演員，對她而言有很大的不同嗎？她笑說：「陣痛期一定有，剛開始大家覺得你只是模特兒，外界不知道你的能力，我對自己當然也有懷疑，但我把握住每次機會，不管怎樣的角色都會努力嘗試，從每次的經驗多認識自己一點，學習到一些東西。人不就是這樣嗎，甚麼事都有第一次，嘗試了才知道自己的可能性。」

除了更瞭解自己，小美更樂於透過個人影響力讓大家關注社會議題。「開始拍戲之後感受到一種使命感，比如說前兩年拍的《濁流》讓我知道雲林六輕的污染問題，這部戲對我影響很大的原因是，我之前太專注在自己身上，沒有去關心周圍和身處的大環境。拍完戲之後我有很深的體悟，在這塊土地上有很多事情值得被看到、被關注，而且我希望自己可以帶給別人好的影響。

乾乾淨淨的文藝仙女

如同小美的外型，仔細觀察她帶來的所有物件和衣服，每一件都是乾乾淨淨、整整齊齊，她的時尚風格也是這般，簡單低調中帶有質感的單品是她最喜愛的，不需要名牌或 Logo，因為她自己的氣場已經足夠強大。「十年之後我還是會喜歡現在的穿著，因為這也是我慢慢摸索到適合自己的樣子，自己覺得自在舒服是最重要的，不要一味地跟隨當下流行。」

以簡單質感為基礎，在這之上小美會疊進各種風格，休閒或正式時不時輪番出現，但對她而言最主要的元素就是中性。「我喜歡在女性特質的服裝中帶出中性的感覺，比如說運動風和球鞋的穿搭，我就會用比較有女人味的針織窄裙來搭配。寬褲如果搭配貼身上衣太性感的話，就會配一件男友風的襯衫。」

注重生活品味的她，認為時尚不僅僅關乎服裝，而是各方面的品味養成，也因此從各種生活風格中找尋靈感。「我常在IG上面看的不一定是穿搭，反而是建築或美學比較多，一幅很漂亮的家居客廳照片，或是喜歡的一幅畫，都能引發我對時尚配色的靈感。」在自己的IG上，他也愈來愈愛分享自己熱愛的事物。「以前比較多彩妝、穿搭，現在更想要分享私底下的樣子，像我其實平時就是諧星，所以想Po搞笑的東西，或是有共鳴的一句話，分享多一些有意義的事。

關鍵字：

美麗佳人
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