減肥最怕胖回來！3個要訣必知　「增肌＋減脂」提升基礎代謝率

每次連假結束後，比要開始上班／上課更讓人痛苦的就是「連假肥」啊！根據調查，有超過3成的人在連假期間都會變胖，你也還在煩惱如何減肥嗎？光靠節食少吃，除了痛苦，還容易復胖（崩潰大哭） 想要達成不復胖的瘦身效果，千萬別忽略這3個關鍵，快學起來，就不用擔心再為復胖捶心肝了～

Key Point 1：增肌＋減脂，提升基礎代謝率

現代人工作、生活都忙碌，很多人常選擇以節食少吃、甚至不吃的方式來減肥，雖說短期內效果立刻看得見，但只靠節食容易導致基礎代謝率降低，大幅增加日後復胖機率。

營養師和健身教練都呼籲，想要有效減肥且不復胖，最關鍵的一點就是提升基礎代謝率！而身體中肌肉比率越高代表基礎代謝率越高，而要讓肌肉比率變高，除了透過飲食控制和有氧運動「減脂」，建議還要搭配有「增肌」效果的重量訓練，才能實現有效瘦身不復胖的目標。

Key Point 2：有氧搭配重訓，甩肉更有效

既然知道「增肌」和「減脂」對有效的瘦身來說缺一不可，運動上當然需要有氧運動和重量訓練互相搭配。

有氧運動一般來說不難，像常見的跑步、騎腳踏車、游泳等都是很方便又不用什麼技術含量的選擇，但卻容易因一成不變而造成懈怠，如果你也是不喜歡單調運動的人，建議可選擇內容具變化性且多人共同參與的有氧課程。

比如像是近來很紅的「互動式拳擊」，能提高心肺功能，同時訓練到全身肌肉，在短時間內消耗大量卡路里，更有效鍛鍊核心肌群，減去多餘體脂並解決很多女生都很困擾的小腹問題。

壺鈴負重深蹲訓練，可依照個人需求挑選適當重量並搭配深蹲動作，同步強化手臂與下半身肌群，是一項超有感的鍛鍊項目。

而平時比較沒有運動習慣的人，重量訓練對你來說是否就有點頭痛了？別擔心，「輕適能女性友善運動空間」沈惠旋教練就建議，初次嘗試重量訓練的女生可從「壺鈴」開始入門。壺鈴具有彈性的特質，負重多少取決個人體能，無論是側重手臂鍛鍊的硬舉和推舉、搭配壺鈴的深蹲，到核心肌群訓練皆能透過壺鈴單一器材來達成。

Key Point 3：在對的時間吃對的食物

有效的瘦身需要飲食控制和運動雙管齊下，可別因為自己有在運動，就認為飲食上可以放肆隨便亂吃，除了擁有強度適中、規律的運動計畫，健康的飲食習慣才能真正讓「增肌減脂」事半功倍！

知名營養師張佩蓉強調，想有效達到增肌減脂的效果，就必須在對的時間吃對的食物，並且需要吃足基礎代謝率，也就是每個人一天最基本消耗的熱量。像是在激烈運動後肌肉組織處於被破壞的狀態，這時建議挑選低脂的優質蛋白質，如雞胸肉、魚肉、乳製品及豆類食物等以幫助組織修補。

而為了減少多餘的熱量攝取，平時要減少吃零食，同時選擇無糖茶、黑咖啡等含有咖啡因的飲品，研究證實咖啡因有燃燒脂肪的效用，建議大家可視自身情況適量飲用。（當然也不能因此卯起來喝～）

挑戰一個月打造完美體態

如果你是自己一個人就懶得動，或是需要有人督促、帶領才有勁運動，又或是不知道怎麼運動的人，別再讓運動只停留在你的想像中，建議就直接去上運動課程吧！

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TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

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