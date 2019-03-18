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Nike推出3項女性專屬活動！Just Do It 21天運動挑戰　向自己下戰書

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編輯／Duke

Nike這40幾年來不止商品推陳出新，連同服務也提升許多，像是專門為跑者、訓練者設計的NRC與NTC課程，或是新鞋的試穿活動。最近Nike推出以女性突破界限推動世界的概念影片「Dream Crazier」，並推出3項女性活動，分別為Just Do It 21天挑戰、女性跑者專屬NRC＆NTC訓練課程以及女性專屬服務體驗。

▲Nike概念影片「Dream Crazier」。（影／翻攝自Nike Taiwan Youtube）

 1. Just Do It 21天挑戰

如果給各位女性21天的機會，來完成自己尚未實現的運動目標，想要挑戰什麼？然而每個人的目標都不同，不過Nike給了各位女性一個挑戰的機會，只要在活動網站輸入自己21天的挑戰目標，並紀錄下來，完成後回到網站，領取Nike Women專屬限時動態圖，再到自己的IG用精選動態分享，這21天的運動生活，而挑戰成功的女性，便可以獲得4、5月Nike Women的專屬活動哦！

▲nike women。（圖／翻攝自Nike網站）

▲可以分享運動故事或者加入挑戰。（圖／翻攝自Nike網站）

▲nike women。（圖／翻攝自Nike網站）

▲輸入挑戰的運動目標。（圖／翻攝自Nike網站）

▲nike women。（圖／翻攝自Nike網站）

▲安心亞也有在IG上分享自己的目標。（圖／翻攝自Nike網站）

2. 女性跑者專屬NRC＆NTC訓練課程

這兩個課程需為女性跑者，並於3、4月報名任一路跑賽事，即可參加，可在Nike網站持會員預約，時間將於3／8至4／26每周五晚上，並提供專屬配速員的服務。

▲nike women。（圖／翻攝自Nike網站）

▲女性跑者專屬課程。（圖／翻攝自Nike網站）

3. 女性專屬服務體驗

提供女性參加React試跑體驗活動，參加者需於3、4月報名任一路跑賽事，即可參加，另外，也提供穿搭體驗，讓不知道如何搭配運動單品的各位，有一對一的專屬服務，可以在現場試穿，並獲得專業的專搭建議哦！

▲nike women。（圖／翻攝自Nike網站）

▲React試跑體驗活動，台中也有此活動。（圖／翻攝自Nike網站）

▲nike women。（圖／翻攝自Nike網站）

▲Nike Women專屬穿搭體驗。（圖／翻攝自Nike網站）

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關鍵字：

Nike, JustDoIt, 21天挑戰, 女性跑者專屬, NikeWomen
fashion.net

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