Nike推出3項女性專屬活動！Just Do It 21天運動挑戰　向自己下戰書

編輯/Duke

Nike這40幾年來不止商品推陳出新,連同服務也提升許多,像是專門為跑者、訓練者設計的NRC與NTC課程,或是新鞋的試穿活動。最近Nike推出以女性突破界限推動世界的概念影片「Dream Crazier」,並推出3項女性活動,分別為Just Do It 21天挑戰、女性跑者專屬NRC&NTC訓練課程以及女性專屬服務體驗。

▲Nike概念影片「Dream Crazier」。(影/翻攝自Nike Taiwan Youtube)

1. Just Do It 21天挑戰

如果給各位女性21天的機會,來完成自己尚未實現的運動目標,想要挑戰什麼?然而每個人的目標都不同,不過Nike給了各位女性一個挑戰的機會,只要在活動網站輸入自己21天的挑戰目標,並紀錄下來,完成後回到網站,領取Nike Women專屬限時動態圖,再到自己的IG用精選動態分享,這21天的運動生活,而挑戰成功的女性,便可以獲得4、5月Nike Women的專屬活動哦!

▲可以分享運動故事或者加入挑戰。(圖/翻攝自Nike網站)

▲輸入挑戰的運動目標。(圖/翻攝自Nike網站)

▲安心亞也有在IG上分享自己的目標。(圖/翻攝自Nike網站)

2. 女性跑者專屬NRC&NTC訓練課程

這兩個課程需為女性跑者,並於3、4月報名任一路跑賽事,即可參加,可在Nike網站持會員預約,時間將於3/8至4/26每周五晚上,並提供專屬配速員的服務。

▲女性跑者專屬課程。(圖/翻攝自Nike網站)

3. 女性專屬服務體驗

提供女性參加React試跑體驗活動,參加者需於3、4月報名任一路跑賽事,即可參加,另外,也提供穿搭體驗,讓不知道如何搭配運動單品的各位,有一對一的專屬服務,可以在現場試穿,並獲得專業的專搭建議哦!

▲React試跑體驗活動,台中也有此活動。(圖/翻攝自Nike網站)

▲Nike Women專屬穿搭體驗。(圖/翻攝自Nike網站)

