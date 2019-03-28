fb ig video ETtoday search mobile

全台7間超可愛樹屋好拍又能住　趁著週末去一波滿足你的童年夢

> >

▲▼ 全台7間超可愛樹屋推薦！找回你的童心未泯趁著週末去一波（圖／bella儂儂提供）

小時候就是幻想有天能住進樹屋，睡前不用數羊，而是看著滿天大顆大顆的星星進入夢鄉，隔天再被清晨的陽光輕輕曬醒，溫柔的風吹在森林裡，晨葉上擱淺著朝露，oh～這宛如仙女一般的生活（旋轉灑花），你的願望可以實現了（回音）！

不只是拍照打卡，有的樹屋還可以喝咖啡，甚至在裡頭住上一晚，全台特搜7間超可愛樹屋！這個週末就來場童心未泯的樹屋旅行吧。

晴心樹屋

▲▼ 全台7間超可愛樹屋推薦！找回你的童心未泯趁著週末去一波（圖／bella儂儂提供）

就在新竹市的戰車公園裡，來這裡除了可以走訪老眷村社區，美美的「晴心樹屋」也是個不容錯過的亮點，重點是入場不用門票，可愛樹屋的主人是個女孩，她一手堆建起這棟小小的樹屋，完成每個小孩心裡都想要秘密基地的夢。

但是單來這裡拍照打卡好空虛！別急，旁邊的飛行樹屋咖啡跟晴心樹屋就差幾步之遙，把男友拉來喝杯咖啡再走吧～

地址：新竹市東區光復路二段42巷16弄20號

勤美學好夢里

▲▼ 全台7間超可愛樹屋推薦！找回你的童心未泯趁著週末去一波（圖／bella儂儂提供）

勤美學是最近很火的露營聖地，各式樹屋住宿讓你體驗，而且不用自己搭帳篷，人來就可以入住！但是，要預訂才能卡到一位，號稱是六星級的野外住宿體驗，一個人的價位在五千多塊，可能對於小資來說有點貴，住上一晚要價可真的是不便宜。

▲▼ 全台7間超可愛樹屋推薦！找回你的童心未泯趁著週末去一波（圖／bella儂儂提供）

藏在大榕樹園裡的「好夢里」，會讓你睡進好夢裡，除了露營、建築、戲劇還可以享受美食，不過住進樹屋裡，最怕的就是夜裡有蚊蟲，但顯然這裡不會有這樣的問題，從森林裡找到新的平靜，溫柔地找回掉落的赤子之心吧。

地址：苗栗縣造橋鄉豐湖村1鄰乳姑山15 - 3號（香格里拉樂園內）

蘇維拉莊園

▲▼ 全台7間超可愛樹屋推薦！找回你的童心未泯趁著週末去一波（圖／bella儂儂提供）

位於在苗栗的深山秘境裡，隱身在山霧迷濛之中的夢幻莊園，雖然跟勤美學一樣都是標榜森林入住體驗，勤美學著重在「更貼近自然」體驗的簡約，而蘇維拉較像一個莊園，園區腹地還有可愛蘑菇屋以及超級長的溜滑梯，很適合供親子玩樂。

▲▼ 全台7間超可愛樹屋推薦！找回你的童心未泯趁著週末去一波（圖／bella儂儂提供）

入場票－全票200元，但如果想體驗看看入住到樹屋裡，最高價位要一萬多塊～去苗栗除了泰安觀止還有這裡可以去！

地址：苗栗縣南庄鄉92號

火花山丘露營區

▲▼ 全台7間超可愛樹屋推薦！找回你的童心未泯趁著週末去一波（圖／bella儂儂提供）

冬暖夏涼，在樹屋玩滑索盪鞦韆，入場每帳收費為800元，跟其他地區比起來這個價格還算可以，有「愛巢樹屋」、「雙人樹屋」、「男孩樹屋」以及「女孩樹屋」可以進住，來到嘉義除了必去的老屋星巴克、落羽松秘境，以及必吃的舉重阿公蛋餅還有這裡可以露營。

地址：嘉義縣竹崎鄉獅埜村2鄰1號

安平樹屋

▲▼ 全台7間超可愛樹屋推薦！找回你的童心未泯趁著週末去一波（圖／bella儂儂提供）

好了，前面說了幾個住屋體驗，那個價格都很「可觀」，來說說純拍照的「安平樹屋」，位於德記洋行後面，原本是洋行堆放貨物的倉庫，後經百年時間，倉庫牆面佈滿榕樹盤據的氣根，高聳的榕樹、茂密的樹冠成為倉庫屋頂，形成屋樹共生奇景。

看到這邊是不是覺得很神似吳哥窟大樹盤纏著「塔普倫寺」？但這樣的奇景在台南就有，重點是免費入場，超棒的啦。

地址：台南市安平區古堡街108號

老塘湖藝術村

▲▼ 全台7間超可愛樹屋推薦！找回你的童心未泯趁著週末去一波（圖／bella儂儂提供）

除了安平樹屋，在台南學甲也有一處「老塘湖藝術村」，單次入場80元，比運動中心貴一點點，但美景無價，由於魚塭周圍有老建築環繞，這裡讓人有種「西湖小鎮」的感覺。應該是有店家專門出租衣服，來來往往的女生會穿上清宮劇的服裝，換上一身龍袍或貴妃裝，偶爾來點穿越感的COSPLAY也不錯（來人！翻牌子）。

地址：台南市學甲區美豐橋49-26號

達仁鄉土坂村

▲▼ 全台7間超可愛樹屋推薦！找回你的童心未泯趁著週末去一波（圖／bella儂儂提供）

鏡頭轉到東部！一開始編輯還以為「土坂村」是什麼日本鄉間的村落，沒想到這個可愛名字，竟然是在寶島台灣的台東一隅！充滿排灣族風情藝術的小部落，可愛的小樹屋就在部落一角，而除了富有排灣族人文的圖騰建築、景觀，這裡還有必嚐的毛蟹，是其特色。

地址： 臺東縣達仁鄉土坂村

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】  

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

延伸閱讀

漫步在海安路藝術街！古城「台南新質感提案」，走訪這4家帶著妳從早吃到晚！

網友直呼比櫻花更壯觀！IG特搜全台「洋紅風鈴木」盛開這10處

5間超厲害渡假樹屋給愛冒險的妳！ 樹海間游泳、野生動物出沒、體驗幽浮生活

關鍵字：

樹屋, 旅遊, 童心未泯, 週末, 輕旅遊, Bella, 儂儂
fashion.net

熱門文章

木村拓哉超念舊！牛仔褲一穿20年、一生只談過2次戀愛

霧峰林家父子看準「藍寶堅尼錶」會漲價　目標：家族一人一只

女星跑時裝周要帶哪些東西？　江疏影公開包中8寶

HOT・Stuff／韓妞心中最潮女星Dara　設計好感度飆高桃花鞋

T恤用3國語言寫「請喝可口可樂」好幽默　GU新聯名超欠買

Basel 2019／勞力士「黃金水鬼王」耀眼登場　遊艇更酷帥

蕭敬騰大膽戴「垂墜絲巾耳環」　設計藏洋蔥愛情故事

超夢幻網美風Lady Nara泰菜餐廳　4月底統一時代登場

黃河開前門挺吳日云太空秀　露熱辣胸肌PK簡嫚書

OFF-WHITE辛普森萬元Tee　完全沒Logo挑戰「品牌迷思」

ET Fashion

推薦閱讀

史上最難撩星座女Top 5 ！天蠍是冰山、雙子本身就是高手

談戀愛「最無聊」的星座男Top 4！處女愛碎念、金牛就是平平淡淡

你的鬧鐘也長這樣嗎？TED講師：別再按「貪睡」，它會毀了你的一天

精神科醫生認證：妳變胖是因為工作太認真、要求太高！ 43歲莎莉賽隆簡直是女神下凡　狂瘦23公斤的凍齡術就靠這4招 孫芸芸露腳趾不害羞　足部做好保濕秀香奈兒涼鞋 48歲車勝元凍齡外型制霸T台！　帥哭粉絲被封：男神中的男神 郭碧婷「超專一」　4年來私服穿搭都只跟這郵筒拍 12星座男變心症狀！牡羊開始扯謊　巨蟹變暴躁 9個「桃園」隱藏版景點＋美食　去過才知道這裡真的不無聊

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面