水喝不夠超傷身！5個壞處一次看　連大腦認知都影響

▲每天喝足水量維持基礎代謝率。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

你的水有喝足嗎？每天至少喝8杯水，水是人體維持生命與健康不可或缺的元素，攝取不足可能導致多種健康問題。盤點少喝水對身體的5個壞處，現在知道還不遲！

#降低基礎代謝率

水在人體內扮演著促進新陳代謝的重要角色，適量飲水能幫助身體燃燒脂肪，並排出體內的廢物和毒素。然而，若長期水分攝取不足，基礎代謝率會降低，影響熱量消耗，導致脂肪囤積，影響減肥效果。此外，身體會因為缺水而儲存更多水分，導致水腫問題，使人感覺浮腫不適。

#皮膚暗沉且老化加速

水分能幫助皮膚保持彈性與光澤，維持肌膚細胞的健康運作。如果長時間水分攝取不足，皮膚容易變得乾燥、缺乏光澤，甚至出現細紋與脫屑問題。當身體缺水時，皮膚的修復能力也會下降，增加老化速度。因此，適量補充水分能讓皮膚保持水潤，減少乾燥與皺紋的形成。

#容易頭暈疲勞、影響專注力

大腦的運作需要充足的水分來維持，當體內水分不足時，血液循環減慢，導致大腦供氧量減少，使人出現頭暈、疲勞、注意力不集中等問題。研究顯示，缺水可能影響短期記憶和認知能力，降低學習與工作效率。因此，適時補充水分能幫助大腦維持良好狀態，提升專注力與精神狀態。

#增加便秘與腎結石風險

當水分攝取不足，糞便會變得乾硬，導致排便困難，增加便秘的風險。此外，長期水分攝取不足會使尿液濃縮，增加礦物質沉積的機率，進而提高腎結石的風險，對腎臟健康造成負擔。因此，多喝水有助於維持消化系統健康，降低便秘與泌尿系統疾病的發生。

#影響心血管健康、增加中風風險

缺水會導致血液濃度升高，使血液流動變得不順暢，影響血液循環，可能導致血壓升高，增加心血管疾病的風險。長期水分攝取不足，還可能增加血栓形成的機率，進而提高中風或心臟病發作的可能性。