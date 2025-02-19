容易「把老婆當傭人」星座Top 3 ！第一名習慣被伺候　還覺得理所當然





▲容易把老婆當傭人的3大星座男。（圖／tvn_drama IG）

記者鮑璿安／台北報導

俗話說「老婆娶回家是用來疼的」，不過也有些大男人，打從心底希望娶到一個賢妻，能夠時時刻刻被另一半伺候，以下就公開容易把老婆當傭人的3大星座男！

Top 3 牡羊座

牡羊座算是非常大男人的星座，因為他們打從心底會認為，如果你需要幫忙就應該開口，否則就是不需要幫忙。對牡羊來說，他們很少主動去分擔家事，其實就是比誰先看不下去、先動手，因此常常把老婆氣的要死，所以牡羊應該知道，當兩個人都很辛苦的時候，的確應該互相彌補，才能取得平衡，而不是我不開口，你就不來幫忙。

Top 2 摩羯座

摩羯座很擅長把自己的價值觀灌輸給老婆，也就是無意間就流露出「男主外女主內」的概念，潛台詞就是工作自己會打點好，希望你把家事負責好，默默就明確分工。雖然沒有很明顯，但是他們不做，最終你還是要做，畢竟一個家還是要有人低頭，只能說婚後的互補很重要，摩羯男也應該幫老婆分擔一點。

Top 1 射手座

射手座屬於只動口，不動手的類型，並且習慣催促另一半去完成家事，還以為理所當然，他們常常會看不順眼很多事，卻不會自己去做，都會叫老婆去處理，等到真的無法處理才會輪到自己出馬，而且永遠以高標準去衡量他人，讓人十分心累。所以射手的另一半，應該都相當習慣這種相處模式，小事自己來，大事才找老公。