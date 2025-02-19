fb ig video ETtoday search mobile

容易「把老婆當傭人」星座Top 3 ！第一名習慣被伺候　還覺得理所當然

>

星座。（圖／tvn_drama IG）

▲容易把老婆當傭人的3大星座男。（圖／tvn_drama IG）

記者鮑璿安／台北報導

俗話說「老婆娶回家是用來疼的」，不過也有些大男人，打從心底希望娶到一個賢妻，能夠時時刻刻被另一半伺候，以下就公開容易把老婆當傭人的3大星座男！

Top 3 牡羊座

牡羊座算是非常大男人的星座，因為他們打從心底會認為，如果你需要幫忙就應該開口，否則就是不需要幫忙。對牡羊來說，他們很少主動去分擔家事，其實就是比誰先看不下去、先動手，因此常常把老婆氣的要死，所以牡羊應該知道，當兩個人都很辛苦的時候，的確應該互相彌補，才能取得平衡，而不是我不開口，你就不來幫忙。

Top 2 摩羯座

摩羯座很擅長把自己的價值觀灌輸給老婆，也就是無意間就流露出「男主外女主內」的概念，潛台詞就是工作自己會打點好，希望你把家事負責好，默默就明確分工。雖然沒有很明顯，但是他們不做，最終你還是要做，畢竟一個家還是要有人低頭，只能說婚後的互補很重要，摩羯男也應該幫老婆分擔一點。

Top 1 射手座

射手座屬於只動口，不動手的類型，並且習慣催促另一半去完成家事，還以為理所當然，他們常常會看不順眼很多事，卻不會自己去做，都會叫老婆去處理，等到真的無法處理才會輪到自己出馬，而且永遠以高標準去衡量他人，讓人十分心累。所以射手的另一半，應該都相當習慣這種相處模式，小事自己來，大事才找老公。

 ►「花錢如流水」星座Top 3 ！第一名不在乎存款多少　及時行樂最重要

關鍵字：

星座, 運勢, 牡羊座, 摩羯座, 射手座

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

林葉亭喊「120分爸爸」送最後一程　悲痛吐心聲：釋懷了...Julie心疼她

熱門文章

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

貓奴又要被搶了！超療癒「貓咪拉長軟糖」竟有22款　網：一口一小貓

貓奴又要被搶了！超療癒「貓咪拉長軟糖」竟有22款　網：一口一小貓

容易「把老婆當傭人」星座Top 3 ！第一名習慣被伺候　還覺得理所當然

容易「把老婆當傭人」星座Top 3 ！第一名習慣被伺候　還覺得理所當然

5徵兆證明你有「孤獨病」　愛追劇、睡不飽都上榜

5徵兆證明你有「孤獨病」　愛追劇、睡不飽都上榜

年度熱銷身體乳有多神？根本擺脫乾癢脫屑！被譽為「全家人的乾癢救星」　一天有感全靠2大「關鍵」 Seiko琺瑯錶優雅耐看　5萬有找太吸引人 絕不能倒貼的三大星座！TOP 1喜歡狩獵　對百依百順超反感 星巴克ＸHello Kitty聯名再回歸！2／19開賣粉粉準備衝啦 疲憊、水腫可能是因為濕氣重！　簡單3方法教你除體內濕氣 「大馬最美千金」香奈兒爆米花包俏皮　艾瑪史東口袋裝真的方便吃 徐睿知機場時尚撞包林智妍！拎黑白Longchamp竹節扣包　私服也美翻天

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面