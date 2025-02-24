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2025年「小紫餅」成大勢！2大必知用法學起來　暗沉蠟黃肌最需要

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

蜜粉除了傳統的定妝功能，還可以透過顏色來校色，像是能夠去黃提亮的紫色蜜粉就成為2025年最受歡迎的單品，網路上滿滿都是關於「小紫餅」的討論。

2025年最流行紫色蜜粉

2025年底妝趨勢持續流行「清透感底妝」，連帶使得紫色蜜粉受到歡迎。

因為紫色蜜粉運用了色彩學原理，將可校正蠟黃的藍色調與能增加紅潤感的紅色調互相調配，使用起來可以修飾暗沉與蠟黃膚色，讓底妝顯得乾淨又透亮。同時還能適度提亮，讓五官更立體、妝容更高級，使得社群網站上掀起了一波「小紫餅」熱潮。

紫色蜜粉可以這樣用

人氣彩妝師王盈喬分享，除了全臉定妝，紫色蜜粉還可以用來提亮臉上的局部範圍。

用法1.全臉使用

作為定妝蜜粉使用，尤其適合蠟黃、暗沉肌。使用時取適量蜜粉，輕掃全臉即可，可讓妝容更透亮。

用法2.局部提亮

適合T字部位、眼下、額頭等容易暗沉的地方。可以粉撲或刷具沾取適量後，點壓於這些特定部位，加強局部提亮效果。如此也能自然地讓臉部更具有立體感。

「小紫餅」蜜粉推薦

推薦1.MAKE UP FOR EVER「小仙紫」HD SKIN 粉無痕光圈蜜粉餅#0.2

MAKE UP FOR EVER在2025年推出全新「HD SKIN粉無痕光圈蜜粉系列」，全面改版升級ULTRA HD明星蜜粉系列。

這次升級最重要的就是使用革新升級的「4D光圈複合粉體」，巧妙融合四大粉體巧妙融合，全方位滿足所有定妝會面臨的問題，像是細緻圓型粉體填補毛孔達到柔焦效果、透光雪花晶體達到撫平臉部細紋的視覺效果、濾鏡水晶粉體水晶體折射光線讓臉部更平滑、控油柔膚粉體比起舊版更控油，使妝效持久。

▲MAKE UP FOR EVER HD SKIN粉無痕光圈蜜粉餅（#0.2）使用前、後對比。

其中專為亞洲膚色特調的「小仙紫」#0.2號色，採用純霧面質地，可避免上臉後出現不自然亮感而無法遮蓋毛孔，真正做到了定妝同時去黃提亮。

另外，非常暢銷的人氣蜜粉「HD SKIN粉無痕光圈蜜粉」同步升級，保留舊版柔焦毛孔的自然感，提升輕盈親膚、無痕定妝、透光妝感等效果。

有如輕煙一樣細緻的透明蜜粉可在定妝同時保留肌膚自然光澤，非常適合用於光澤底妝的定妝。

推薦2.shu uemura植村秀無極限幻光蜜粉餅#星透紫

植村秀無極限幻光蜜粉餅小名「幻光餅」，粉體細緻柔焦，同時還自帶通透的精緻微光，一拍持久零粉感。

首創「水凝粉體」造就奶油般絲滑柔膚質地，輕拍即可打造純淨裸妝。另外貼心加入「胺基酸」成分，定妝同步為肌膚深層保濕，使底妝更加持久服貼又輕盈舒適，再也無需擔心冬天肌膚乾燥脫妝。

若隱若現的絕美幻光更能完美填溝平凹陷、柔焦毛孔瑕疵，以及凸顯立體五官輪廓，呈現出澎彈飽滿的顯嫩透明肌。蜜粉餅共推出兩色，其中「星透紫」可擊退蠟黃，打造透明感冷白肌。

另外還有一款「冰透藍」，訴求修飾泛紅，帶來勻淨白皙肌。

推薦3.M.A.C「紫白餅」口袋雙色濾鏡蜜粉餅

超級實用的雙色蜜粉餅，完美結合「透明白」與「夢幻紫」，因此又有「紫白餅」的暱稱，利用白去油、紫去黃，一次掃光出油、蠟黃、暗沉等底妝難題。

「紫白餅」將超持妝輕透濾鏡蜜粉的微米級無重力粉末壓實變成蜜粉餅，保留原有的獨特雙重聚光柔焦科技，片狀X球狀雙微粒粉末修飾肌膚的效果更好，壓實的粉末更強化無瑕妝感，同時更方便好攜帶。

白：主打能柔焦肌膚，將油光與毛孔一網打盡，且透明妝感不增加底妝厚重度，呈現輕盈柔霧感。

紫：能抹去蠟黃暗沉，提亮膚色。還可局部提亮眼下面中區，讓凹陷陰影掰掰，整體膚質顯得平滑又澎彈明亮。

推薦4.SUQQU晶采輕霧定妝蜜粉餅

為肌膚油光、毛孔粗大問題而設計。無珠光粉體輕滑服貼，當中添加可調節油光、模糊毛孔，創造柔焦效果的粉體，成就柔滑、細緻妝效。

純淨的柔薰紫色，為肌膚驅散黯沉，注入明亮度和透明感。融合微微紅潤的藍，使輕霧質地流露血色感，為大人系肌膚打造健康的肌膚印象。

同系列還出了另一款主打光透感的淺藍色「晶采光透定妝蜜粉餅」。

2025還有這些蜜粉新品推薦

蘭蔻零粉感超持久柔焦蜜粉餅

蘭蔻首次推出蜜粉餅，之前只有蜜粉！

零粉感超持久柔焦蜜粉餅主打一抹宛若AI一鍵精修細微瑕疵，呈現持久柔焦妝感，因此又有個外號叫做「AI小粉餅」。

▲蘭蔻零粉感超持久柔焦蜜粉餅的控油柔焦效果，左圖為使用前、右為使用後。

當中使用蘭蔻獨家「氣凝控油複合物」，可柔焦毛孔並全面控油，輕霧持妝超貼膚。

零粉感超持久柔焦蜜粉餅更一口氣推出四種顏色。

純白色#00：點亮肌膚光澤、提升透明光感，更能創造凹陷處原地澎起的豐潤立體感。

低飽和粉色#01：為氣色添上粉紅泡泡的夢幻好命色。

偏向暖調的#02、#03：除了全臉定妝也非常適合作為修容使用。

KANEBO晶透活力肌蜜粉餅

特別採用「雙重凝膠包覆技術」將所有粉體包覆在半透明凝膠中，能捕捉光線，呈現肌膚原有的透明感，並保留粉底光澤的同時， 即使無珠光也能讓妝容看起來明亮水潤。

添加完美平衡滑順觸感與持妝效果的絲滑吸油粉體。適度吸收油脂，長時間維持不易泛油光。即使被皮脂浸濕也不易暗沉。

Visée煥彩柔焦三色蜜粉

多色合一的校色型蜜粉，使用三色校色粉體修飾暗沉、蠟黃、泛紅等惱人的肌膚問題，讓肌膚由內而外散發光澤。以質地輕盈的親膚美容油包覆粉體，使粉體完美融入肌膚，維持充滿透明感的精緻光澤肌膚。

粉體當中添加「光感UP粉體」、「瑩透煥亮粉體」，如薄紗般自然透光的妝膜，打造明亮不泛白且具透明感的肌膚。更有「毛孔遮飾粉體」與「皮脂吸附粉體」，能確實遮蓋毛孔，同時防止油光及出油造成的脫妝。

01清冷透亮：冷色調。散發清涼透明感。

02和暖紅潤：暖色調。自然融入肌膚提升好氣色。

ettusais艾杜紗一拍恆久無瑕蜜粉

細緻礦物粉末採用「柔霧貼合肌膚配方」，可自然地融入底妝當中遮蓋毛孔瑕疵，打造零粉感妝感，宛如天生好肌膚。

內含獨家光澤粉末、雙重玻尿酸以及抗油光礦物粉末，可提升肌膚光澤度和水潤感，提亮膚色的同時也不忘抑制油光，使肌膚保持清爽並擁有水順透亮的透明感。

高絲美顏定格控油蜜粉（珍愛櫻桃限量版）

高親膚櫻桃光感粉體細緻閃耀，賦予肌膚自然粉嫩好氣色，打造絕美陶瓷微霧粧感。粉體輕盈服貼，融入肌膚不泛白，還添加防油光持妝粉體，讓肌膚不易黏膩或泛油光，持久維持剛上妝的美麗及零油光的清爽感。

添加定妝護膜成分，極具彈性耐磨擦，避免沾染口罩而脫妝。揉合帶有溫柔印象的八重櫻櫻花香以及具備酸甜、新鮮感及透明感的櫻桃香為印象的櫻花櫻桃香，展現了春天到來的感覺。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀

● 法國新銳時裝品牌Jacquemus進軍美妝界！選定萊雅集團合作

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 小紫餅, 美妝, 蜜粉, 蜜粉餅, 紫色蜜粉, 紫色蜜粉餅

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