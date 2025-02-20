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尹恩惠人魚捲髮超好看！平價時尚搭球鞋輕鬆穿出鬆弛感

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記者李薇／台北報導、攝影　圖／y1003_grace IG、品牌提供

演員尹恩惠可以說是韓流始祖，過去在《宮》、《咖啡王子1號店》、《想你》等戲劇中，帶來亮眼的收視率，當時她用過的單品更是話題焦點，人人都想GET同款，最近較少出現戲劇作品的她在社群也時常分享日常穿搭，搭配可愛的人魚捲髮型，時髦滿分。

尹恩惠,植村秀,OPERA,唇膏,唇彩,彩妝,NEW BALANCE,ZARA,穿搭。（圖／記者李薇攝、IG、品牌提供）

尹恩惠過去常以長髮造型亮相，日前上傳的生活照中，只見她換上難得的波浪人魚頭髮型，運用具有個性感的LIONESS皮革外套搭配ZARA紫色格紋連身裙，一雙NEW BALANCE運動鞋輕鬆展現出甜辛風格，立刻狂吸2.5萬人按讚。

尹恩惠,植村秀,OPERA,唇膏,唇彩,彩妝,NEW BALANCE,ZARA,穿搭。（圖／記者李薇攝、IG、品牌提供）

過去尹恩惠人氣最高的時候，曾經因為擦了一支芭比粉色唇膏，立刻賣到斷貨，比起當時劇中要求的強烈風格，這次僅搭配簡約裸粉色系，具有淡淡光澤的水潤質地，上唇瞬間有豐滿感，而且不顯唇紋超Q彈。

想要跟尹恩惠一樣，讓自己日常打扮質感升級，以下相近色唇膏一定要立刻擁有。

1.植村秀 無色限透光潤唇膏 #KN BG975 幻光野玫

尹恩惠,植村秀,OPERA,唇膏,唇彩,彩妝,NEW BALANCE,ZARA,穿搭。（圖／記者李薇攝、IG、品牌提供）

植村秀超熱賣無色限透光潤唇膏，恰到好處的裸感發色度，讓人一抹愛上，越擦越滋潤，2025年春季再度推出獨特的幻閃質地，帶有超細緻珠光，不仔細看會誤以為是內建SPOTLIGHT的水光感，超強80%高濃度養護精華輕鬆綻放柔美色彩。

2.OPERA 渲漾水色唇膏 #04

尹恩惠,植村秀,OPERA,唇膏,唇彩,彩妝,NEW BALANCE,ZARA,穿搭。（圖／記者李薇攝、IG、品牌提供）

憑藉「花嫁唇膏」一夕爆紅的OPERA渲漾水色唇膏，以出名的保濕質地廣受粉絲喜愛，這次以薄霧系風格推出4色選，無粉配方透過植物性角鯊烯萃取及唇部潤澤精華，為女性打造輕透又柔和的唇色。

3.Bobbi Brown 晶鑽釉光水唇膏 #Nude Cinnamon

尹恩惠,植村秀,OPERA,唇膏,唇彩,彩妝,NEW BALANCE,ZARA,穿搭。（圖／記者李薇攝、IG、品牌提供）

南韓上市就熱賣5000支的水唇膏，不僅有0黏膩感的霜淇淋質地，更可以帶來具有透光感的唇色，而且不需要技巧，一抹就可以迅速為雙唇滋養修護，荷荷芭油與紅花籽油舒緩乾燥有感。

關鍵字：

尹恩惠, 植村秀, OPERA, 唇膏, 唇彩, 彩妝, NEW BALANCE, ZARA, 穿搭

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