UNIQLO春夏必買單品一次看！290元人氣迷你弧形包、C系列洋溢極簡風

記者鮑璿安／台北報導

UNIQLO正式發表LifeWear春夏全新系列，打開本季的UNIQLO衣櫥就像是來一場身臨其境的旅行，靈感取自春日陽光和煦的哥本哈根、夏日風光明媚的雅典，營造不同的穿搭需求，像是亞麻襯衫、防風立領布勞森外套以及290元的超迷你款式弧形肩背包，都是話題重點。





▲UNIQLO正式發表LifeWear春夏全新系列，打開本季的UNIQLO衣櫥就像是來一場身臨其境的旅行。（圖／品牌提供）





▲女裝特級彈性Active布勞森外套_NT$990。（圖／品牌提供）





▲475647女裝 特級亞麻襯衫(長袖)_NT$1,290。（圖／品牌提供）





▲481104弧形迷你肩背包_NT$290。（圖／品牌提供）

首先以北歐美學的極簡意涵展開，春夏亮點在於科技機能布料與簡約輪廓，重點單品包括女裝防風立領布勞森外套、可攜式防曬連帽外套等。夏季時尚場景移至巴爾幹半島南端的希臘，亞麻材質成為夏季主軸，融合如象牙白、橄欖綠、天空藍等清新色調，無論是特級亞麻襯衫以及亞麻混紡寬版洋裝，透氣又輕柔。話題商品弧形肩背包也推出超迷你款式，可肩背或是當成小配件，營造出多元搭配。





▲2月28日開賣的UNIQLO : C 2025春夏系列，創意總監Clare Waight Keller親自操刀 。（圖／品牌提供）

這次同步來介紹即將於2月28日開賣的UNIQLO : C 2025春夏系列，創意總監Clare Waight Keller親自操刀，透過尼龍等機能材質結合運動休閒元素，可輕鬆因應氣候多變的春夏交際穿搭需求，應用在裙裝、襯衫等商品，從剪裁上帶來時髦氣息。





▲韓韶禧為CHARLES & KEITH（小CK）拍攝全新形象照 。（圖／品牌提供）

同時，韓韶禧為CHARLES & KEITH（小CK）拍攝全新形象照 ，身穿修身剪裁灰色短版針織外套配上金屬釦飾與毛絨材質的高腰短裙，而她腳踩Loren 露趾網眼長靴，十分修飾腿部線條，從頭到腳都十分吸睛。全黑造型之中，亮點在於一次背上三種不同尺寸的Andromeda包款，呼應時下多包疊搭的風格。

▲Andromeda 信封迷你包NT$1,090；大托特包NT$3,490。（圖／品牌提供）