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蜜月新景點！日妞IG狂打卡的「粉紅宮殿」　坐擁櫻花色建築＋夢幻海浪

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在日本FB、IG被擁戴為「粉紅宮殿」的「夏威夷皇家飯店The Royal Hawaiian Resort Waikīkī」如櫻花色澤的粉嫩浪漫葡式風格建築，成為日本新婚蜜月愛侶與少女，造訪檀香山追拍的首要熱點。

同樣隸屬飯店，面海並擁有室內與戶外威基基沙灘海岸景觀座位的美式餐廳『Surf Lanai』餐廳，提供自助早午餐。

人氣餐點：「Pink Palace Pancake 粉紅鬆餅」和「Classic Eggs Benedict斑尼迪克蛋」，搭配洋溢粉紅色彩的紅心芭樂汁（對，你沒有看錯，夏威夷也盛產紅心芭樂啊！），在早上六點半至下午兩點間，提供粉紅心大爆發的浪漫餐點選擇。

「Pink Palace Pancake粉紅鬆餅」加入蔓越莓汁調製而成的粉紅色鬆餅微酸甜，盤面點綴了女生最愛的草莓藍莓蔓越莓等綜合莓果和巴薩米克醋，撒上烤椰子碎片，主廚還精心調製泰國青檸奶醬，再淋上蜂蜜。

莓果的酸甜和蜂蜜醇厚蜜香，還有鹹香奶油醬，和南國風情的青檸清爽，五層鬆餅疊出粉嫩小圓塔看似份量大，但是卻會一口接一口停不下來，吃的浪漫又飽足。

另款人氣推薦「Classic Eggs Benedict 斑尼迪克蛋」，大家最愛一刀切下水波蛋流出蛋黃汁，加上柑橘味荷蘭醬，烤培根與英式瑪芬一口吃下最美味，配上清爽番茄沙拉和融合三款馬鈴薯切絲煎烤成的馬鈴薯派，脆香微焦的表面最是迷人。

選座位也有小技巧，櫻花妹最愛獨樹一幟的戶外紅色陽傘座位區，因為有著陽光海浪沙灘作背景，紅陽傘營造出的粉紅光影，拍出的照片洋溢浪漫櫻花粉，絕對有別於藍色夏威夷的海灘景緻，完成夢幻最高的粉紅經典照片啊。

Surf Lanai餐廳

營業時間:06:30-14:00 (早餐06:00-11:00;午餐11:30-14:00)

電話: +1 808-921-4600

地址: 2259 Kalakaua Avenue

Honolulu, Hawaii 96815 USA

更多資訊可參考Official Site官方網站

Text ／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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