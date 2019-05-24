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H＆M宣佈2019攜手「高訂之王」　桃紅色夢幻禮服5／25快閃開賣　

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▲Giambattista ValliＸHM。（圖／HM提供）

▲H＆M年度重磅聯名攜手「高訂之王」Giambattista Valli，且在5／25搶先開賣前導系列。（圖／品牌提供）

記者張妤瑄／台北報導

H＆M每年最讓人期待的系列就是11月發售的設計師聯名，用親民價格買到精品等級的設計，每年5月是公佈合作品牌的月份，一年兩度揪緊時尚迷的心。2019年H＆M設計師聯名系列今（5／24）凌晨在坎城正式宣佈，是深諳高級訂製服工藝的Giambattista Valli，且明（5／25）下午4點還會在官網搶先發售前導系列，夢幻到冒泡的設計，怎能不收呢？

▲Giambattista ValliＸHM。（圖／HM提供）

▲（左起）H＆M創意總監Ann Sofie Johansson、超模Kendall Jenner、「高訂之王」Giambattista Valli。（圖／品牌提供）

Kendall Jenner、李宇春在坎城搶先穿上Giambattista ValliＸH＆M聯名系列前導款，Kendall穿的桃紅色前短後長紗質蓬裙禮服，還能把裙襬拆下，演繹另一種俏皮風格；李宇春則穿著蜜桃色V領洋裝，在雙肩處有荷葉邊點綴，少女感十足，也是Giambattista Valli標誌性剪裁。

▲Giambattista ValliＸHM。（圖／HM提供）

▲Giambattista ValliＸHM。（圖／翻攝Kendall Jenner IG）

▲Giambattista ValliＸHM。（圖／HM提供）

▲Giambattista ValliＸHM。（圖／HM提供）

▲Kendall Jenner穿明開賣的桃紅色紗質蓬裙禮服現身坎城，還示範短裙穿法，李宇春與Chiara Ferragni也各自演繹了一套夢幻款。（圖／品牌提供、翻攝Kendall Jenner IG）

Giambattista ValliＸH＆M前導系列將搶先發售25件單品，其中有5套萬元女裝禮服，更包含了4件男裝單品，以及其他12件男、女裝、配件，入門單價為新台幣599元的羅紋襪，另外也有搭配禮服應因而生的水鑽高跟鞋，售價新台幣7,999元。

▲Giambattista ValliＸHM。（圖／翻攝HM官網）

▲Giambattista ValliＸHM。（圖／翻攝HM官網）

▲前導系列最易入門的是白襪，售價NT$599元。（圖／翻攝官網）

前導系列明天快閃開賣，正式系列則是11／7全球開賣。可以肯定的是，時尚咖能握緊拳頭開始存錢，11月初肯定會狠狠刷一波的！

▲Giambattista ValliＸHM。（圖／翻攝HM官網） ▲Giambattista ValliＸHM。（圖／翻攝HM官網）

▲Giambattista ValliＸHM。（圖／翻攝HM官網） ▲Giambattista ValliＸHM。（圖／翻攝HM官網）

▲Giambattista ValliＸHM。（圖／翻攝HM官網） ▲Giambattista ValliＸHM。（圖／翻攝HM官網）

▲Giambattista ValliＸHM。（圖／品牌提供）

▲除了破萬的禮服之外，也包含男裝與親民價格的女裝單品及配件。（圖／翻攝官網）

義大利精品Giambattista Valli被稱為「高訂之王」，其打造的夢幻禮服不計其數，甚至用上比巴黎鐵塔更高的薄紗製作，澎湃驚人又充滿少女心，在成衣製作方面也是相當成熟。如果對這個品牌名字沒印象的話，作為參考天后蔡依林當年在金曲獎上穿的「花枝裝」其實也出自它們家。

▼ 蔡依林怪美的MV 。（圖／翻攝youtube)

▲蔡依林去年（2018）在《怪美的》MV中重現經典「花枝裝」造型。（圖／翻攝MV）

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雖然「花枝裝」當年貶過於褒，但不可諱言的確讓人印象深刻，而這件洋裝或許穿上效果並非人人能駕馭成伸展台上的夢幻力道，但綜觀「高訂之王」的伸展台，絕對是巴黎必看大秀。

▲Giambattista ValliＸHM。（圖／HM提供）

▲Giambattista ValliＸHM。（圖／HM提供）

▲Giambattista ValliＸHM。（圖／HM提供）

▲再看一次Giambattista Valli的設計，只有夢幻的冒泡可以形容。（圖／品牌提供）

關鍵字：

HM, H＆M, 快時尚, 平價時尚, 聯名, 限量, 高訂之王, 李宇春, 坎達爾珍娜, Kendall Jenner, Chiara Ferragni, 張藝興, 坎城影展, 第72屆坎城影展, 蔡依林, 花枝裝, Giambattista Valli
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