亮･珠寶／BOUCHERON羽毛珠寶跨百年好耐看　滅醜聞天后愛戴　

▲竹內結子在日劇《QUEEN滅醜聞天后》中戴Plume de Paon系列珠寶。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

法國珠寶品牌BOUCHERON近來曝光度最高的設計，當屬羽毛造型珠寶，不僅在坎城影展紅毯上伴隨女星頻頻亮相，剛在台灣熱播的日劇《QUEEN滅醜聞天后》中，飾演律師的女星竹內結子也戴成套的羽毛珠寶入鏡，此經典設計已有超過百年歷史，依然雋永、耐看。

▲竹內結子（上）佩戴Plume de Paon系列項鍊1,790,000元（中），主鑽約0.51克拉玫瑰式車工鑽的Plume de Paon戒指1,340,000元（下）。

品牌創辦人Frédéric Boucheron著迷於大自然之美，在一回把玩孔雀羽毛時靈光乍現，於1883年與首席工匠Paul Legrand共同打造視覺上柔軟輕盈、戴起來也解放女性頸部束縛感的Plume de Paon羽毛問號項鍊，其彈簧機關巧妙被羽毛包圍而隱藏，精巧設計讓到巴黎尋找獨特珠寶的俄羅斯Alexis大公納為收藏；1889年問號項鍊首度在巴黎世界博覽會上發表，新穎設計奪得大獎，自此成為BOUCHERON經典之作。

▲品牌創辦人Frédéric Boucheron（上）於1883年推出羽毛造型問號項鍊。

羽毛意象在BOUCHERON不同時期各有詮釋，不變的是均完美呈現羽毛輕柔之感，以問號項鍊為例，白K金骨節連接成羽毛骨幹，尾端呈現如水滴狀的羽毛，展現優美的弧線，鑲嵌美鑽更耀眼。

▲1951年羽毛別針（上），模特兒展示2016年重新打造的Plume De Paon問號項鍊。

近期日本女星竹內結子、韓星河智苑選戴的Plume de Paon羽毛系列珠寶，眼光一致全戴上羽毛鑽石耳環，修長的線條很能修飾臉型；而羽毛造型戒指也是很容易吸睛的單品，因蜷曲的羽毛線條跨指間展現，存在感強烈。

▲韓星河智苑曾戴Plume de Paon系列孔雀羽毛鑽石耳環出席活動。