「沒有主動講」就是欺騙的　細水長流的愛情一定要誠實溝通

文／孫中興 圖／翻攝unsplash、PAKUTASO

很多人會對愛情有種莫名期待，期待被救贖，尤其是女人期待一個男人來拯救她、帶她離開原本的困境，卻忘了自己其實是有力量的。一九八○年代，一位美國作家柯列特．道林格（Colette Dowling）就寫過一本暢銷書《灰姑娘情結》（The Cinderella Complex），書中將女性這種想自立卻害怕自立，或認為只要忍耐下去就會有好男人出現拯救自己的心理，命名為「灰姑娘情結」。

女性被男性拯救的劇情在童話故事中屢見不鮮，即使是現代所編寫的電影或戲劇橋段，也依然安排男主角在緊急時刻登場拯救女主角，因此有個女明星曾表示不讓小孩觀賞傳統童話改編的動畫，因為她不認同某些劇情傳達的價值觀—等著被拯救、為了愛放棄自己的某個能力—也不希望小孩幻想自己成為公主。

優勢與弱勢的愛情測試

很多電影都愛玩這老梗，一個人隱瞞或假冒一個比自己原本更低的身分，測試對方是否愛自己？但你為什麼不能一開始就誠實地來往？雖然這樣是出於擔心別人愛的只是他的身分而不是真正的自己，但再怎麼說，這也是一個不誠實的開始。

對於比較具有社會優勢（或者感情優勢）的人來說，好像常常會假定一件事：他當初愛的是我，將來愛的還是這個「我」，只要我們的感情穩固。但你以為他現在不知道你的身分，以後知道了就不會怎麼樣？就算對方還是愛你，可未來還是會有別的變因加進來，所以你能保證對方一定不會改變嗎？

這就像你裝成一個窮鬼，對方一開始愛上的是窮困的你，結果最後發現你是個大少爺或怎樣的，那對方是不是不應該繼續愛了？因為他愛的是窮困的那個你，而不是有錢的你。他愛得根本不是真正的你。對他來說，當然也可以質疑你是不是真的愛他？

所以愛情能不能經歷金錢、權勢與社會的考驗？我覺得愛情不需要這樣。不可抗拒的災難是人力所不能控制的，是沒辦法，但戲劇中的很多考驗都是人力的操弄。在愛情裡，誰願意自己與真心被操弄？

有時，一個人可能覺得：我沒有刻意要騙他啊，我只是沒有主動講。那溝通是什麼？也沒有平等，一方是個全知全能的人，另一方是個半知半能的，「你講什麼我就信什麼，要我怎樣就怎樣」，始終是不對等的關係。

裝與不裝的策略問題

很多女生在成長過程中被教導：不要太強，一定要有女生的樣子，一定很ㄋㄞ才會有男人出來（當強者），不要讓男人覺得他都無用武之地啊……之類的論點。我常覺得灰姑娘的故事是策略性地展現自己的弱點，是孫子兵法中的「將欲取之，必固與之」，即使很強也裝得自己很弱。這被當成一種戀愛的手段，但也表示你把愛情看成一場戰爭，所以要假裝、要取勝，那要等到哪一天才要把真實的自己露出來？之後呢？

有時候，這也是男人的面子問題。有的太太會在外人面前會表現以老公為主，可實際上兩人相處的時候她是強勢的。所以很多家庭看起來爸爸在外面很威風，媽媽很給爸爸面子，但在家裡面其實爸爸沒有權力—爸爸沒有而媽媽有權力，這是很常見的情境。在很多喜宴場合上，還是有很多長輩會這樣勉勵新人啊，也有些人把這當成夫妻婚姻相處之道，把「給男人面子」當作維持一段關係的手法，但這還符合現代價值嗎？

要說面子，大家的面子都很重要啊，不是只有男人的面子而已。過去的男人會想掌控一切，如果女性表現得太強，就會讓男人覺得自己無用武之地，不知道如何「駕馭」跟自己差不多平等的女性。他不是要在情感中找到一個平等相處的對象，而是一個可以駕馭、乖一點的女人，免得在男人圈裡被講：「唉呦，連太太都『管』不住！」

用「管」來面對兩人關係，在過去或許可行，但現代真的不用這樣，男人要學到：你其實不需要「駕馭」誰，只要平等相處就好。我還是強調對等、真實，不必裝啦！

【書籍推薦】

★書名：學著，遇見愛：台大超人氣課程精華第三堂，16個愛情經典故事，16種對愛的選擇與解答

★作者：孫中興

★出版社：三采

★出版日期：2016年5月29日

★建議售價：新台幣360元