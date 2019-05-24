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盧廣仲頂31度高溫代言啤酒　汗水直直落仍敬業演唱　

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▲▼盧廣仲代言Bar Beer。（圖／KIRIN提供）

▲盧廣仲是Bar啤酒17年來首位代言人。（圖／品牌提供）

記者張妤瑄／台北報導

盧廣仲今（5／24）現身信義區為代言的KIRIN Bar Beer站台，他穿鵝黃色長袖襯衫出場，頂著31度高溫，在室外帳篷下站了20分鐘以上，大滴汗水不斷滴下，但他還是敬業的與現場的「巴比爾啤酒機器人」玩互動遊戲，更直接唱起專為Bar Beer創作的廣告主題曲。

Bar Beer為啤酒品牌麒麟專為台灣市場調製而成，在台推出17年，每年銷量仍穩定成長，今年邀請盧廣仲、9m88兩位創作歌手代言，是17年來第一回。盧廣仲受訪時透露，「平常在家創作時會喝點啤酒，Bar就常常喝，演唱會慶功宴時也常常和樂手一起喝。」

▲▼盧廣仲代言Bar Beer。（圖／KIRIN提供）

▲盧廣仲、9m88一起擔任Bar Beer代言人。（圖／品牌提供）

Bar beer今年喊出「太會玩了Bar！」的口號，跟形象活潑有趣的盧廣仲不謀而合，對於玩樂精神，他認為：「認真、不設限、Open Mind，生命就會有趣多了。」

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

根據調查，台灣啤酒市場規模達300億元，有5成台灣人每月飲用7~9瓶啤酒，其中3成民眾每月飲用10瓶以上，可見啤酒頗受消費者歡迎。2006年麒麟推出Bar Beer專為台灣人口味研發，用4種啤酒花釀出獨特啤酒花香，苦味少、口感清爽好入喉是最大特色。

▲▼盧廣仲代言Bar Beer。（圖／KIRIN提供）

▲Bar Beer專為台灣人口味研發，今年邁入開賣第17年。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

盧廣仲, Bar, 麒麟, KIRIN, 啤酒, 9m88, 代言人, 台灣
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