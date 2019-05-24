陶晶瑩泳裝秀開小型演唱會　連唱7首與比基尼辣妹尬場



▲陶晶瑩親自為WET泳裝秀規劃歌單，比基尼秀連唱7首歌，根本演唱會。



記者張妤瑄／台北報導

陶晶瑩今（5／24）為美國時尚泳裝品牌WET獻唱，從經典歌曲《愛缺》緩緩開場，一連唱了7首歌，讓魏如昀等看秀嘉賓聽得如癡如醉，用音樂實力加持2019泳裝音樂秀。模特兒走秀時，中國好聲音實力唱將秦宇子也獻唱，炒熱泳裝秀氣氛。

▲（依序）陶晶瑩、秦宇子都獻唱。（圖／品牌提供）



近年來少在舞台上開金嗓的陶晶瑩，這回為了泳裝秀親自設計歌單，她穿白色西裝配藍襯衫出場，又踩著約20公分銀色高跟鞋與比基尼辣妹們拼了，卻被嫌來泳裝秀穿太多，她說本來想穿比基尼：「但都沒我的Size，都太小件。」她透露曾有全家一起在度假Villa裸泳的經驗，她說：「游得很開心，小孩笑到一直ㄎㄎㄎ，大家可以試試看！」

同婚正式合法上路，陶子姐也為身旁同志朋友感到開心。問她會不會擔憂這樣身旁的朋友就要準備踏入「婚姻墳墓」了？她當場曬恩愛表示「現在的生活幸福美滿」，私下她常陪老公李李仁去海邊衝浪，自己則穿兩件式比基尼去曬太陽。

▲陶晶瑩一連唱7首，根本小型演唱會。（圖／品牌提供）



魏如昀以觀秀嘉賓之姿現身，她穿白Tee搭配印花連身泳裝玩穿搭，她自爆曾有穿比基尼到海邊被浪衝掉露點走光的慘事，表明「現在只穿連身款」。

▲魏如昀白T外的黃色印花上衣，其實是連身泳裝。（圖／品牌提供）



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▲2019夏季泳裝共五大主題，熱情印花或是性感風格任妳挑。（圖／品牌提供）

