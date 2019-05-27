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坎城／任容萱水鑽澎裙超夢幻　粉絲讚美出新高：像新娘子，水嘎

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▲▼第72屆坎城影展：任容萱。（圖／BVLGARI提供）

▲任容萱受邀到坎城影展擔任觀禮嘉賓。（圖／BVLGARI提供，以下同）

記者張妤瑄／台北報導

任容萱以觀禮嘉賓身份受邀到坎城影展，近期她忙著拍攝新戲《覆活》，因此也向劇組請假出征坎城，首次到影壇盛會，興奮之情不言而喻，走上閉幕紅毯時，穿著馬來西亞品牌The Atelier禮服登場，一襲水鑽薄紗澎裙禮服驚豔眾人，被粉絲瘋狂稱讚，更有人盛讚「坎城最美」！

▲▼第72屆坎城影展：任容萱。（圖／BVLGARI提供）

▲▼第72屆坎城影展：任容萱。（圖／BVLGARI提供）

▲任容萱穿The Atelier禮服搭配寶格麗珠寶登場。

任容萱過去少有這種夢幻公主風造型，這回選了一件多層次的澎澎裙禮服，造型上給人耳目一新的感覺，完全零負評，很多人以為這是婚紗照，收穫許多正面評價，如「很像新娘子，很美」、「美出新高度」、「好像婚紗照，水嘎」、「天啊，妳超美」、「坎城之花」等。

▲▼第72屆坎城影展：任容萱。（圖／翻攝任容萱FB）

▲任容萱在粉絲專頁PO出這張照片，的確有種婚紗照既視感。（圖／翻攝任容萱FB）

The Atelier這件薄紗禮服，上半身為性感嫵媚的透視面料，但用魚骨材質撐起女人的完美身材，從胸前處蔓延而下的華麗水鑽，讓整件禮服更加閃耀。多層次不規則的裙襬，浪漫之餘又有立體層次感，整體效果極佳，難怪好評如潮。

▲▼第72屆坎城影展：任容萱。（圖／BVLGARI提供）

▲珠寶搭配方面，任容萱選擇小巧的耳環裝點，把重點放在手指與手腕上。

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在其他配件的搭配上，任容萱選擇寶格麗（BVLGARI）Fiorever系列寫下點睛之筆，小巧的耳環恰到好處的襯托整體，戒指與層次搭配的手環才是配件重點，在走紅毯期間將所有目光焦點聚焦在服裝之上。

▲▼第72屆坎城影展：任容萱。（圖／BVLGARI提供）

▲任容萱難得有如此夢幻感的造型出現。

關鍵字：

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