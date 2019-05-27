蕭敬騰北京開唱挑戰「皮革單車褲」　設計師大讚：衣架子



▲蕭敬騰上周末在北京舉辦「娛樂先生」世界巡迴演唱會，服裝全是H＆M花了6個月量身定製而成。（影／品牌提供）



記者張妤瑄／台北報導

金曲歌王蕭敬騰（老蕭）上周六（5／25）在北京舉辦「娛樂先生」世界巡迴演唱會，在這場演唱會上他共換裝4套，全都是瑞典快時尚品牌H＆M為他獨家量身訂製的款式，且是首度為大中華區藝人訂做。老蕭在華人男星中的時尚地位不言而喻，更被設計師Simon Hallin大讚「衣架子」。

▲H＆M團隊設計師Simon Hallin讚蕭敬騰是「衣架子」。（圖／品牌提供）



耗時6個月的來回溝通，H＆M派出曾參與過多個設計師聯名系列的Simon Hallin接下設計老蕭演唱會表演服的重責大任，不管是紅色漆皮夾克、皮革單車褲、歐風貴族感印花西裝、水鑽運動服通通都有亮點，陪伴老蕭在舞台上又唱又跳，既時尚又很有老蕭的蕭氏Fashion Style。

▲H＆M為蕭敬騰訂製表演服裝，是大中華區首例。（圖／品牌提供）



四套服裝只為蕭敬騰量身定制，並未對消費者量產販售，即使被「衣架子」燒到，想買也買不到呢！



▲蕭敬騰演唱會服裝為專屬訂製的設計，不會對外量產販售。（影／品牌提供）



【1】紅色鏡面不對稱外套：用鏡面布料讓紅色更加搶眼，作為開場第一套造型，更能顯示出霸氣滂礡的王者風範。

【2】透明PVC飛行夾克搭配漆皮單車褲：跟上春夏最夯的單車褲風潮，並用漆皮材質突出這件時尚單品，搭配水鑽髮帶與長襪，營造前衛的時尚風格。

【3】印花西裝搭配緹花襯衫：如同歐洲貴族的氣質，黃色印花西裝面料是採用回收聚酯纖維製作而成，並在印花用黃、白色水鑽拼貼出花卉圖案，強調華麗風格；下半身則在西裝褲側邊格紋鋪排施華洛世奇水鑽呼應。

大蝴蝶結襯衫用義大利手工刺繡布料製成，手腕處的荷葉邊為可拆卸式設計，方便老蕭演奏。

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【4】灰色運動服：近看服裝圖騰會發現是滿版的H＆M水鑽Logo，並採用黑、白、灰三色水鑽燙印營造漸層感，易動的街頭潮流風格，適合安可曲的隨興氛圍。