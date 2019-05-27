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超小氣星座TOP 5　金牛才第五！天秤居然也上榜

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▲▼ 。（圖／翻攝PAKUTASO）

編輯／Rose　圖／翻攝PAKUTASO、PEXELS

你身邊有沒有一些朋友，常因一件小事就氣到不行，小鼻子、小眼睛的個性，在做事情難免讓人覺得沒有什麼彈性，包容度很低。12星座，「金牛座」是金錢層面的代表，精打細算的個性不能有一絲一毫的偏差，但沒想到天秤座比金牛座更加小鼻子小眼睛，處女座則佔據第一名，讓人驚訝。

第五名：金牛座

金牛座是史上最重視金錢的星座，一分一毫都算得仔細，即使是一塊錢也要記錄詳細，因為金牛們奉持積少成多、積沙成塔的心態，所有的帳目都要仔細才行。另外，在感情上金牛的佔有慾也很強，把另一半當作所有物，行蹤都須先必備，且會小心眼的執著於小事情，因斤斤計較是天性。

▲▼ 。（圖／翻攝PEXELS）

第四名：天秤座

優雅的天秤座居然有小氣的一面，乍聽之下讓人覺得意外，但實際上「天秤」就是測量的工具，雖然對利益爭奪沒有興趣，但若有事情覺得不公平就會開啟「斤斤計較」的開關，且要較勁起來也會發現天秤擅辯的一面，但天秤們的小心眼會小心不會被人發現，維持優雅的形象。

▲▼ 。（圖／翻攝PAKUTASO）

第三名：巨蟹座

巨蟹的小氣是感情方面的，天生敏感心細，雖然外表看起來堅強，但內心非常柔軟易受傷，雖然感覺是體貼的完美情人，但實際上是由於對感情的不安全感，內心深處敏感多疑，容易大翻醋罈子。 

▲▼ 。（圖／翻攝PAKUTASO）

第二名：天蠍座

天蠍座有小心眼不是奇怪的事，但他們通常會那麼執著的原因是秉持「由小見大」的原則，天蠍們認為可以從小問題中窺見大問題，他們更看重的是事情背後的契機。所以如果對蠍子們做錯事，最好的方法是自首，誠心道歉，否則反而白口莫辯。

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第一名：處女座

眾所皆知處女座就是完美主義的代表，眼裡容不下一粒沙，大事小事的細節全都系好記滿，擅於批判，作為處女座的另一半絕對要小心，小心一失足就打翻醋醰，要花漫長的時間解釋才能平安渡過。若是在職場上，處女男特別會秋後算帳，所以即使事情過了還是要謹慎行事，別以為過來就過了。

▲▼ 。（圖／翻攝PAKUTASO）

關鍵字：

星座, 兩性, 愛情, 男女, 情侶, 男朋友, 女朋友, 吃醋, 嫉妒
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