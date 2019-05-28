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羅馬連線／到古董書店領GUCCI秀票　早春秀5／29凌晨2點開走

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▲5／29凌晨2點，GUCCI正式發表2020早春系列。

記者張妤瑄／台北報導

正式邁入夏天之前，正是各大精品輪番舉辦明年（2020）早春系列的時刻，每回辦秀都讓人相當期待的GUCCI，將於台灣時間周三（5／29）凌晨2點發表2020早春系列男女裝。創意總監Alessandro Michele葫蘆裡裝的新酒是啥，又讓粉絲們引頸期盼。

▲▼ GUCCI 2020早春秀直播。（圖／GUCCI提供）

▲Alessandro Michele的新創意，讓粉絲們引頸期盼。（圖／品牌提供）

秀票也極具巧思，將邀請函放在羅馬古董書店中，讓受邀嘉賓走進小書店開始一場特別的冒險，隨意拾起一本看得順眼的古董書，扉頁上就是大秀時間與地點，相當有意思。

▲▼ GUCCI 2020早春秀直播。（圖／翻攝GUCCI粉絲專頁）

▲早春秀票放在古董書店中，受邀嘉賓能走進隨意拿取一本喜歡的書，扉頁上寫著開秀時間與地點。（圖／翻攝官方粉絲專頁）

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別於時裝周在固定的城市舉辦，各大精品近年在早春、早秋辦秀地點的選擇，就像一場環遊世界的旅程，巧妙結合各地文化特色與設計主題，GUCCI早春也不意外。Alessandro Michele懷舊情懷體現在此次地點的選擇上，將大秀拉到他度過童年歲月的羅馬舉行，登上卡比托利歐山（Capitoline Hill）有悠久歷史的卡比托利歐博物館發表。

▲▼ GUCCI 2020早春秀直播。（圖／GUCCI提供）

▲早春秀在卡比托利歐博物館舉行。（圖／品牌提供）

關鍵字：

GUCCI, 古馳, 早春, 服裝秀
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