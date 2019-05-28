試・開箱／Reebok馬卡龍「充氣球鞋」超粉嫩　狠燒少女心



▲Reebok新推出的馬卡龍配色InstaPump Fury，顏色可愛破表，很有讓少女們乖乖打開錢包的潛力。（影／記者張妤瑄攝）



記者張妤瑄／台北報導

Reebok經典「充氣球鞋」InstaPump Fury今年25歲生日！該款設計從90年代風靡至今，如今依舊是潮鞋藏家鞋櫃中必備的款式之一，為歡慶25歲生日紀念，今年推出多款重現25年前InstaPump Fury OG鞋款的設計，春夏最可愛的當屬「馬卡龍色調」粉藍Ｘ粉紅的少女感配色鞋款。

▲馬卡龍配色的InstaPump Fury鞋款，售價NT$5,250元。（圖／品牌提供）



粉藍Ｘ粉紅的設計可不只是為了迎合年輕女性的色彩，同時也代表90年代最受歡迎的撞色復古潮流，只是今季將顏色刷淡，推出粉嫩感色調，讓原先Pump Fury硬派外型有了可愛靈魂。

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不少網友看到後，紛紛覺得燒心，立刻有乖乖打開錢包的衝動，不過在此之前可以先看看本次《試・開箱》影片瞧瞧細節，再決定要不要入手！從鞋身外觀來看，配色絕對是讓少女們失心瘋的關鍵，設計上充氣按鈕是識別特徵，經典又帶可愛感，搭配上穿一雙小白襪，立刻散發青春氣息，難怪少女心已被燒的大火燎原啦！

▲搭配一雙小白襪，更有少女感。（圖／記者張妤瑄攝）