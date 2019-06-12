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想婚了／挑婚鞋看1個地方最簡單！　林心如＆唐嫣都愛它

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▲唐嫣、林心如婚鞋都選法國品牌Roger Vivier。（影／記者張妤瑄攝）

記者張妤瑄／台北報導　圖／各品牌提供

想婚了嗎？今年有林志玲成為6月新娘，浪漫又幸福的新階段閃瞎眾人，如果妳正在準備婚禮，被繁瑣的大小事攪得混亂，讓《ET FASHION》來幫點忙。從婚紗趨勢、閨蜜們穿什麼伴娘服，到戒指的挑選、保養該怎麼做，還有喜帖、花藝等等，通通整理好，跟著「想婚了」專題，度過最煩人卻也最甜蜜的婚禮準備期，當個最美的新娘。

大陸女星唐嫣去年（2018）底與羅晉遠赴維也納低調完成婚事，穿著公主般的婚紗成為人妻，甜膩幸福感羨煞粉絲。身為Roger Vivier（RV）大陸區品牌代言人，當時她搭配的是法國精品鞋履Roger Vivier花鑽系列高跟鞋走入禮堂，而其實當年林心如與霍建華結婚時，也是穿該牌婚鞋走進婚姻。

▲▼Roger Vivier記者會-林心如。（圖／記者黃克翔攝） ▲▼Roger Vivier。（圖／記者張妤瑄攝）

▲林心如穿花鑽系列高跟鞋出席RV活動，她與該牌的淵源很深，婚鞋就是經典方釦高跟鞋；藍色花鑽方釦高跟鞋，售價NT$65,200元。（圖／記者黃克翔、張妤瑄攝）

RV以方釦延伸而出的高跟鞋設計，簡約經典，優雅大方，是不少準新娘的婚鞋首選，除了唐嫣婚鞋同款的花鑽方釦之外，2019春夏新款凡爾賽鑽釦、從1967年最原始的方釦延伸而來的Tres Vivier系列都能與不同風格的禮服做搭配。對於不知道該怎麼挑婚鞋的新娘們，建議看「禮服材質」下手最簡單。

▲唐嫣婚紗。（圖／翻攝唐嫣工作室）

▲▼Roger Vivier。（圖／翻攝Roger Vivier微博）

▲▼Roger Vivier。（圖／翻攝Roger Vivier微博）

▲唐嫣婚禮時就是穿RV花鑽系列高跟鞋，售價NT$65,200元。（圖／翻攝唐嫣工作室、Roger Vivier微博）

與禮服相比，高跟鞋或許不是最重要的單品，但大家多少都聽過「高跟鞋是女人的秘密武器」，一雙舒適的鞋的確能帶妳走向更遠的地方，走進婚姻生活的新挑戰，美麗的外觀無聲地為新娘加油，助長氣勢。

▲▼Manolo Blahnik。（圖／Manolo Blahnik提供）

▲《慾望城市》中，Mr.Big跟凱莉求婚時，用Manolo Blahnik的高跟鞋取代鑽戒。（圖／品牌提供）

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挑選高跟鞋時，可以呼應婚紗材質，例如緞面的款式就配搭緞面材質的婚鞋，或是蕾絲禮服就配蕾絲高跟鞋，如此以來就能簡單決定婚鞋的大方向。顏色上，也要呼應禮服的色彩，白紗選擇白色的高跟鞋絕對不會錯，或是搭配銀色，如水鑽、星紗等，都能在安全的範圍內找到畫龍點睛又絕對不出錯的選項。

【緞面款】

1.Roger Vivier凡爾賽花鑽釦飾（Broche Buckle）森林綠緞面跟鞋，售價NT$64,200元。

▲▼Roger Vivier。（圖／Roger Vivier提供）

2.灰藍色Tres Vivier方釦高跟鞋，售價NT$61,200元。

▲▼Roger Vivier。（圖／記者張妤瑄攝）

3.黑色Tres Vivier方釦高跟鞋，售價NT$61,200元。

▲▼Roger Vivier。（圖／記者張妤瑄攝）

4.Manolo Blahnik粉紅色高跟鞋，售價$42,800元。

▲▼Manolo Blahnik。（圖／Manolo Blahnik提供）

5.Manolo Blahnik藍色緞面平底鞋，售價$39,800元。

▲▼Manolo Blahnik。（圖／Manolo Blahnik提供）

【蕾絲款】

1.JIMMY CHOO粉色蕾絲高跟鞋，售價NT$32,800元。

▲▼JIMMY CHOO。（圖／JIMMY CHOO）

2.JIMMY CHOO黑色蕾絲高跟鞋，售價NT$34,800元。

▲▼JIMMY CHOO。（圖／JIMMY CHOO）

【白紗百搭款】

1.JIMMY CHOO仙度瑞拉高跟鞋，售價NT$157,000元。

▲▼JIMMY CHOO。（圖／JIMMY CHOO）

2.JIMMY CHOO漸層亮片高跟鞋，售價NT$26,800元。

▲▼JIMMY CHOO。（圖／JIMMY CHOO）

關鍵字：

六月新娘, 五月新娘, 結婚, 婚禮, 婚鞋, 高跟鞋, Roger Vivier, RV, JIMMY CHOO, 慾望城市, Manolo Blahnik
fashion.net

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