fb ig video ETtoday search mobile

大眼法寶「放大片」　男生不敢告訴妳的真心話竟是「很像白內障」

> >

▲放大片是許多女孩化妝必備道具，能隨時擁有水汪汪大眼睛。（圖／翻攝Pony IG）

編輯／Rose

戴上「放大片」後能馬上擁有水汪汪大眼，還能變得炯炯有神，即使只畫淡妝都不用怕無神，也因此許多女生都離不開放大片，化妝包必備，還能靠著特殊色「放大片」化身混血兒。只不過，對女生來說這麼棒的發明，男生卻看不太懂，甚至還有些真心話不敢告訴妳！

當妳戴上放大片，許多男生認為這是種沒自信的表現，甚至會認為妳是個「崇洋媚外」的女孩，負面評價頗多，他們認為女孩們真的要再有自信一點，「自信」會讓妳更有氣質也更美，以下就來聽聽男生們看到不同顏色放大片內心的真心話到底是什麼。

最基本款的黑色放大片

女生認為：是能瞬間變得有神的顏色
男生真心話：「看起來很像在演咒怨」

▲黑色放大片是最基本款。（圖／翻攝Pony IG）

棕色放大片

女生認為：放大的效果很自然，眼神也不會太死
男生真心話：混血兒來了～Hello？What’s your name?

▲棕色放大片被視為最自然款。（圖／翻攝Pony IG）

灰色放大片

女生認為：改變的幅度不會太大，透亮的效果超級美
男生真心話：白內障？看起來病懨懨的

▲灰色放大片有透亮美感。（圖／翻攝Pony IG）

藍色放大片

女生認為：眼睛變成外國人的超美藍眼珠了
男生真心話：崇洋媚外，對自己超沒自信

▲藍色放大片瞬間化身外國人。（圖／翻攝Pony IG）

特殊造型：Hello Kitty放大片

女生認為：超級可愛
男生真心話：這女生沒救了！真的宅到家

▲男生絕對看不懂的特殊造型放大片。（圖／翻攝網路）

關鍵字：

放大片, 隱形眼鏡, 真心話, Pony
fashion.net

熱門文章

【抽獎囉】UNIQLO X KAWS的托特包搶先到手！

GUCCI帶米奇闖入羅馬博物館　最童趣的奢華單品強勢登場

香奈兒首爾蓋埃及神廟走秀　9m88集郵林依晨、金高恩喜同框

風．LUXURY／攻頂聖母峰　他們戴域峰登山錶挑戰成功

一招變美／安溥調整入口順序　「不發胖進食法」超有效

說・流行／回收牛仔褲、零皮草　「愛地球」是時尚關鍵字

阿拉丁魔毯躍上飾品與腕錶　Pandora連神燈都能打開

超乾爽！日本「手汗人專用」護手霜　網友實測：真的有效

蕭敬騰北京開唱挑戰「皮革單車褲」　設計師大讚：衣架子

揭開法國女人美肌秘訣！「五水保養法」妳聽過沒？

ET Fashion

推薦閱讀

研究證實「追劇會變聰明」　才不是浪費時間呢！我在訓練我的腦

超級不解風情星座　天蠍公認第一名：永遠生人勿近、最難攻下

影／逛街新選擇！南港三井2021年開幕　5萬坪面積比林口OUTLET更大

飯前喝「綠茶咖啡」　一個月無痛甩肉6公斤 楊冪鳥仔腳又讓網友跪了　「死亡車褲都能穿得好看」 「真相只有一個」　戴上柯南的偵探徽章一起破案吧！ 朴敏英《她的私生活》千元珍珠背帶上身　散發戀愛天使光 42歲大S「眉上齊劉海」怪力逆齡　被誇像14歲少女 坎城／潔西卡羽毛禮服超重　2工作人員幫忙抬裙仍差點「臉朝下」仆街 Jolin變身國民芷若靠15元「復古BB夾」　今夏最IN髮飾昆凌早跟上

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面