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你敢信？42歲辣媽有11腹肌、鉛筆腿　床上體操就能輕鬆練成

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▲▼南韓辣媽。（圖／翻攝dasolmom_）

▲南韓辣媽透過勤勞健身養成魔鬼身材。（圖／翻攝dasolmom_ IG）

編輯／Rose

印象中，42歲的女性、生過小孩的媽，通常早已揮別陽光、沙灘、比基尼，因為生產後身材早已走鐘，但南韓有位辣媽Dasol透過不斷的健身訓練，身體沒有一處贅肉，至今仍保持在48公斤。穿著比基尼直奔沙灘曬太陽，完全看不出來是個媽呢～

▲▼南韓辣媽。（圖／翻攝dasolmom_）

▲▼南韓辣媽。（圖／翻攝dasolmom_）

▲健身前後體重一樣，但健身前後的身體曲線與精神差很多。（圖／翻攝dasolmom_ IG）

Dasol在家完全不放過自己，隨時隨地都在動，就連睡前還在動，看到她的努力程度就知道「好身材真的不是平白無故而來」，得透過不斷的訓練才能擁有這麼健美的線條。以下3種居家訓練快來做做看，朝Dasol看齊，不管幾歲，只要動起來就能找回學生時期的腹肌、翹臀、鉛筆腿。

▲▼南韓辣媽。（圖／翻攝dasolmom_）

▲Dasol花很多時間在家運動。（圖／翻攝dasolmom_ IG）

【睡前、起床後的腹肌、美腿操】

上踢腿、剪刀腳、側抬腿等，一系列超過10個動作各做3組，保證動完絕對有感覺。

【鍛鍊臀部肌肉】

1.身體往後（但不貼牆），單腿腳背向下壓伸直內外輕點做10下 。

2.單腿伸直順時針繞圓10下。

兩個動作為一組，重複3組。

【椅子操】

1.深蹲測抬腿，左一右一交錯執行，20下為一組，重複2組。

2.深蹲後抬腿，左一右一交錯執行，20下為一組，重複2組。

關鍵字：

健身, 減肥, 瘦身, 辣媽, 運動
fashion.net

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