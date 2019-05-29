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快存錢！GUCCI帶米奇闖入羅馬博物館開趴　最童趣的奢華單品強勢登場

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▲GUCCI 2020早春秀。（圖／GUCCI提供）

▲GUCCI在今天（5／29）凌晨於羅馬發表2020早春系列男女裝。（圖／品牌提供）

記者張妤瑄／台北報導

GUCCI甫於台灣時間今（5／29）凌晨兩點發表2020早春系列男女裝大秀，創意總監Alessandro Michele回到度過童年歲月的羅馬，前往位在卡比利歐山（Capitoline Hill）有悠久歷史的卡比利歐博物館舉辦，最受矚目的當屬米奇強勢來襲，悠走在GG Logo之上，整體風格復古奢華又有童趣感。

▲GUCCI 2020早春秀。（圖／GUCCI提供）

▲走秀地點選在世界上最古老的公開博物館之一，位於羅馬的卡比利歐博物館。（圖／品牌提供）

秀後討論度最高的當然是秀上眾多的米老鼠圖案，但這並非跟風潮流，而是跟Alessandro Michele早春秀的細節一脈相承，他擅長擷取舊時光與舊世界的美好記憶，回到度過童年的羅馬辦秀就是其一，大朋友與小朋友都熟悉的元老級卡通：超過90歲的米老鼠自然也是童年回憶的一環，走上伸展台當然不是奇怪的事。

▲GUCCI 2020早春秀。（圖／GUCCI提供） ▲GUCCI 2020早春秀。（圖／GUCCI提供）

▲GUCCI 2020早春秀。（圖／GUCCI提供） 

▲GUCCI 2020早春秀。（圖／GUCCI提供）

▲GUCCI 2020早春秀。（圖／GUCCI提供）

▲米奇強勢來襲，在復古的帆布GG Logo上，也融入各個面料的情境中。（圖／品牌提供）

米奇不只出現在柔美的雪紡材質上，也能爬上GUCCI標誌性的GG Logo帆布印花，米老鼠在水桶包展現開心的模樣，也在硬箱上變成一片「米奇海」，讓復古的包包外型有了童趣可愛的樣子。

▲GUCCI 2020早春秀。（圖／GUCCI提供）

▲GUCCI 2020早春秀。（圖／GUCCI提供）

▲GUCCI 2020早春秀。（圖／GUCCI提供）

▲米奇出現在GG Logo帆布的包款上，復古又具童趣感。（圖／品牌提供）

除了童趣之外，身為提倡服裝應打破性別分野的先鋒，本季Alessandro Michele也運用設計再次強調男女平權，尊重每個人身體自主權的核心思想，在服裝上用了「My Body,My Choice」的標語，反對近日美國的墮胎禁令，秀後受訪時他解釋，「女性應有自己的權利去決定自己的身體」。

▲GUCCI 2020早春秀。（圖／GUCCI提供）

▲Alessandro Michele也用這系列表達尊重女性身體自主權的看法。（圖／翻攝官方IG）

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近日美國阿拉巴州通國全美最嚴的《禁止墮胎法案》鬧得沸沸揚揚，Alessandro Michele用設計提倡尊重個人身體的思想，除了標語之外，在一件唯美的洋裝上，更是直接將女性子宮用寫實的模樣刺繡呈現，清楚地傳達透過早春系列他想提倡的尊重與平權議題。

▲GUCCI 2020早春秀。（圖／GUCCI提供）

▲洋裝上甚至出現子宮的圖案。（圖／品牌提供）

▲GUCCI 2020早春秀。（圖／GUCCI提供）

▲1978年5月22日（22.05.1978）是義大利通過第194條法律的日期，該法條明文規定懷孕90天內的婦女，可以選擇終止妊娠，且父親不具決定權，讓女人主宰自己的身體。（圖／翻攝官方IG）

▲GUCCI 2020早春秀。（圖／GUCCI提供）

▲GUCCI 2020早春秀。（圖／GUCCI提供）

▲GUCCI 2020早春秀。（圖／GUCCI提供）

▲GUCCI 2020早春秀。（圖／GUCCI提供）

▲GUCCI大秀仍是一貫的色彩斑斕，也依舊堅持復古華麗的風格。（圖／品牌提供）

關鍵字：

GUCCI, 古馳, 早春, 服裝秀, 墮胎, 墮胎禁令, 反墮胎法, 平權
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