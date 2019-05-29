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香奈兒首爾蓋埃及神廟走秀　9m88集郵林依晨、金高恩喜同框

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▲▼香奈兒首爾重現工坊系列大秀。（圖／CHANEL提供）

▲▼香奈兒首爾重現工坊系列大秀。（圖／CHANEL提供）

▲香奈兒在首爾重現工坊系列大秀，為了呼應主題還在秀場內蓋了小做的埃及神廟拱門營造氣氛。（圖／品牌提供）

記者張妤瑄／台北報導

林依晨、9m88昨（5／28）受邀出席香奈兒在首爾重現的2019巴黎工坊系列–紐約大秀，見證「時尚老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）為香奈兒留下的倒數代表作。去年（2018）該系列在紐約大都會藝術博物館的丹鐸神廟（Temple of Dendur）發表時，是卡爾最後一次在香奈兒秀後現身謝幕，接受眾人掌聲歡呼的時刻。

▲▼香奈兒首爾重現工坊系列大秀。（圖／CHANEL提供）

▲林依晨受邀到首爾看2018／19工坊系列。（圖／品牌提供）

香奈兒到首爾S Factory重現該系列，建造出小型的神廟拱門，用現代視野重新詮釋古埃及場景與氛圍，該系列用金色當作主調，並融入彩色圖騰與條紋，貫穿街頭、裝置藝術與古老文明，純粹又摩登，讓古埃及服裝美學用嶄新的姿態重現眼前。

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▲▼香奈兒首爾重現工坊系列大秀。（圖／CHANEL提供）

▲▼香奈兒首爾重現工坊系列大秀。（圖／CHANEL提供） ▲▼香奈兒首爾重現工坊系列大秀。（圖／CHANEL提供）

▲▼香奈兒首爾重現工坊系列大秀。（圖／CHANEL提供） ▲▼香奈兒首爾重現工坊系列大秀。（圖／CHANEL提供）

▲2018／19工坊系列融入古埃及文明，帶有一絲神祕氣息。（圖／品牌提供）

▲▼香奈兒2018/19工坊系列大秀。（圖／CHANEL提供）

▲2018年12月香奈兒在紐約發表這系列時，是卡爾最後一次在香奈兒謝幕時現身。（圖／資料照／品牌提供）

林依晨穿2019／20秋冬前導系列藍色蕾絲連身褲現身觀秀，若隱若現的露出白皙美肌，性感又不失個性魅力。歌手9m88的穿著風格則大不相同，她穿春夏系列白襯衫配洋傘印花短裙，小白襪與露趾涼鞋，渾身都是青春妹子的專屬氣息。

▲▼香奈兒首爾重現工坊系列大秀。（圖／CHANEL提供）

▲林依晨穿透視蕾絲連身褲，小露性感。（圖／品牌提供）

▲▼香奈兒首爾重現工坊系列大秀。（圖／CHANEL提供）

▲9m88穿短裙配白襪與高跟鞋，很有青春Young妹風格。（圖／品牌提供）

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難得跨海看秀，9m88也化身小粉絲在現場集郵了一番，除了趁機與偶像林依晨合照之外，還坐在「鬼怪女神」金高恩身旁，合照時金高恩直接把手臂搭在9m88肩上，用親密的姿勢拍同框美照，讓9m88高興的不得了。

▲▼香奈兒首爾重現工坊系列大秀。（圖／CHANEL提供）

▲▼香奈兒首爾重現工坊系列大秀。（圖／CHANEL提供）

▲9m88隔壁就是金高恩，兩人還拍了親密同框照。（圖／品牌提供）

▲▼9m88 香奈兒首爾。（圖／翻攝9m88 IG）

▲9m88此行也與偶像林依晨同框，還有大批網友留言兩人長得好像，「根本姐妹臉」。（圖／翻攝9m88 IG）

關鍵字：

林依晨, 香奈兒, CHANEL, 首爾, 南韓, 金高恩, 時尚穿搭, 自拍, 同框
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