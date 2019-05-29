GAP華泰OUTLET花399元就能買　小CK最低499能入手皮夾

▲Janet受邀擔任GAP華泰OUTLET開幕嘉賓，透露自己人生第一條牛仔褲就是該牌。（圖／品牌提供）



記者張妤瑄／台北報導

華泰OUTLET本月初（5月）第三期三場正式開幕，因此也有許多新店進駐，今（5／29）美國平價品牌GAP舉辦開幕活動，邀請女星Janet站台，她穿5折後的白色印花襯衫登場，特價只要799元，且180坪大店除她能為自己添購新衣之外，還能幫老公、兒子一次買齊，讓她大呼「真的超好買」！

▲GAP華泰OUTLET特價商品最低399元就能入手。（圖／品牌提供）



GAP繼去年（2018）進駐林口三井OUTLET後，又進駐華泰名品城，祭出架上商品6折以上的優惠，會員還享有5折優惠，經典的GAP Logo系列最低新台幣399元就能入手，連帽外套特價599元。折扣深度與快時尚季末折扣優惠一樣深，天天都是折扣季。

▲Janet在店內逛到瘋掉，能逛自己的又能逛老公、小孩的，大呼「超好買」。（圖／品牌提供）



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華泰OUTLET三期最受歡迎的品牌，暱稱「小CK」的新加坡快時尚配件品牌CHARLES＆KEITH也是其中之一，是港台第一間OUTLET店面，折扣均下殺5折，新台幣499元就能買到新皮夾！85坪的空間內除了包款之外，還包含飾品、配件等品項，非常適合小資族。

▲CHARLES＆KEITH短夾，原價NT$1,090元，特價NT$710元。（圖／品牌提供）



▲CHARLES＆KEITH鍊帶包，原價NT$2,290元，特價NT$1,480元。（圖／品牌提供）