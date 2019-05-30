歐陽娜娜「耳下3公分短髮」配眉上齊劉海　古靈精怪新髮型粉絲喊讚

▲歐陽娜娜放暑假為時尚雜誌拍攝新封面，大變髮造型讓人眼睛一亮。（圖／翻攝時尚芭莎、歐陽娜娜微博）



記者張妤瑄／台北報導

歐陽娜娜近期開始放暑假，可以發現她又開始活躍在時尚圈啦，她擔任新一期的大陸時尚雜誌《時尚芭莎Haper’s BAZAAR》的封面人物，用嶄新的造型現身，頂著暱稱「寶寶瀏海」的眉上齊劉海與耳下3公分的俏麗短髮登場，古靈精怪的模樣驚艷粉絲。

▲歐陽娜娜拍封面時用耳下3公分髮型登場。（圖／翻攝時尚芭莎微博）



一頭烏黑亮麗的長髮，是歐陽娜娜走跳天下的招牌髮型，雖然時而因應不同的整體造型做改變，有時捲有時直，有時則用編髮呈現，但幾乎從沒看娜娜頭髮變短過，放暑假後為了時尚雜誌封面她「改頭換面」，用略微濕髮的極短髮出現，效果一樣超級好，不愧是從青少女時期就受時尚圈喜愛的寵兒。

▲歐陽娜娜烏黑亮麗的長髮是出道以來不變的招牌。（圖／翻攝歐陽娜娜微博）



歐陽娜娜的短髮造型超吸睛，仔細一看「曬傷妝」也很適合女生學起來！夏天到了，偶爾畫上特別的妝容出門，也可以簡單從造型上給人眼睛一亮的感覺。

▲歐陽娜娜頂著俏麗短髮還配曬傷妝，妝髮造型都令人印象深刻。（圖／翻攝時尚芭莎微博）



►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

大S近期為了時尚雜誌拍攝的新封面，也用寶寶瀏海搭配短髮造型現身，被誇像是14歲少女，怪力逆齡的程度讓人看傻眼。從時尚圈大吹「寶寶瀏海與短髮」的風潮，可以肯定今年夏天絕對會流行這種組合，女生們可以快點醞釀一下，準備變髮囉！

▲大S為了時尚拍攝，把髮型改造成「眉上齊劉海」短髮，回春效果超級驚人。（圖／翻攝時尚COSMO微博、資料照）