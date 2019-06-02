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獨家／限時特賣！MK專櫃變OUTLET　2,000元就能買

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▲MK專櫃正在舉辦換季折扣活動，最低下殺5折。（影／記者張妤瑄攝）

記者張妤瑄／台北報導

隨著秋冬新品即將陸續上架，許多品牌都在舉辦換季折扣活動，美國時尚品牌MICHAEL KORS（MK）近日折扣季也開跑，最低下殺五折，堪比OUTLET折扣價，但不用捨近求遠，直接到百貨專櫃挑選就行。

以小皮件為例，折扣後新台幣2,500元有找，是換新皮夾的好選擇。其中一款奶茶色中長夾，內裡有10個隔層，大小剛好、分隔仔細，設計很實用，原價新台幣4,200元，5折價2,100元，非常值得入手。另一款粉膚色信封式短夾，原價新台幣4,800元，5折價2,400元。

▲▼MK 2019春夏換季折扣。（圖／記者張妤瑄攝）

▲（左起）特價NT$2,400元、NT$2,100元。（圖／記者張妤瑄攝）

若想入手新包包，柔美的乾燥玫瑰粉給人戀愛的感覺，如近幾季主打的Ｗhitney包款，小尺寸原價新台幣1萬6,200元，特價8,100元；大尺寸原價1萬7,800元，特價8,900元。

▲▼MK 2019春夏換季折扣。（圖／記者張妤瑄攝）

▲（左起）特價NT$8,100元、NT$8,900元。（圖／記者張妤瑄攝）

另外，服裝、鞋款也有優惠，楊冪款蕾絲洋裝，原價1萬3,600元，特價6,800元；夏天適合穿上的吊帶牛仔裙，原價8,100元，特價5,670元。可愛的心型鏤空樂福穆勒鞋，原價7,300元，特價5,110元。

▲▼MK 2019春夏換季折扣。（圖／MICHAEL KORS提供）

▲▼MK 2019春夏換季折扣。（圖／記者張妤瑄攝）

▲▼MK 2019春夏換季折扣。（圖／MICHAEL KORS提供） ▲▼MK 2019春夏換季折扣。（圖／記者張妤瑄攝）

▲（依序）楊冪款紅／白蕾絲洋裝，特價NT$6,800元；吊帶裙特價NT$5,670元。（圖／品牌提供、記者張妤瑄攝）

綜觀來說，2,000元能在百貨專櫃入手精品配件，對小資族來說，此刻很值得到百貨公司逛逛走走，因為不只MK，也有許多品牌都正在舉辦換季折扣活動。

▲▼MK 2019春夏換季折扣。（圖／記者張妤瑄攝）

▲心型鏤空樂福鞋，特價NT$5,110元。（圖／記者張妤瑄攝）

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此外，MK的101專櫃目前還有拉霸機優惠活動，即日起～6／5，單筆消費1萬8,000元能玩，最高能現抵3,000元；6／6～6／16，滿額可現抵最高4,000元，並能玩一次拉霸機，有機會獲贈小禮。

▲▼MK 2019春夏換季折扣。（圖／MICHAEL KORS提供） ▲▼MK 2019春夏換季折扣。（圖／MICHAEL KORS提供）

▲（依序）MERCER明黃色拼接小提包，原價NT$13,200元，特價NT$9,240元；白色草編底綁帶休閒鞋，原價NT$7,300元，特價NT$5,110元。（圖／品牌提供）

關鍵字：

MICHAEL KORS, MK, 折扣, 打折
fashion.net

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